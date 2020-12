Vatreni će sutra doznati protivnike u skupini, ovo su protivnici koje mogu izvući

Oči nogometnog svijeta u ponedjeljak u 18 sati bit će uprte u Zürich, gdje će se održati ždrijeb europskog dijela kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Zbog pandemije koronavirusa izvlačenje će prvi put u povijesti biti virtualno, odnosno bez nazočnosti predstavnika nacionalnih federacija, no ne sumnjamo da će izbornik Zlatko Dalić, predsjednik HNS-a Davor Šuker, reprezentativci te mnogi Hrvati strepiti pred televizorima i čekati imena suparnika.

U europskim kvalifikacijama bit će 55 reprezentacija podijeljenih u pet skupina s po šest momčadi te pet skupina s po pet momčadi. Deset pobjednika skupina kvalificirat će se izravno u Katar, a deset drugoplasiranih te dvije reprezentacije iz Lige nacija igrat će dodatne kvalifikacije. Ovih 12 reprezentacija bit će podijeljeno u tri skupine s četiri reprezentacije, koje će se onda boriti za još tri vize za SP. Format će biti jednak kao i u nedavnom play-offu za Euro, s dva polufinala i finalom u svakoj od tri skupine. No dodatne kvalifikacije bit će lutrija koju svakako treba izbjeći.

Dobra vijest za vatrene je što su u prvoj jakosnoj skupini, pa će izbjeći najjače reprezentacije iz prvog bubnja, a to su Belgija, Francuska, Engleska, Portugal, Španjolska, Italija, Danska, Njemačka, Nizozemska. U drugom bubnju već ima jako opasnih suparnika, a to su Švicarska, Poljska, Švedska, Wales, Austrija, Ukrajina, Turska, Srbija, Slovačka i Rumunjska.

I u trećoj jakosnoj skupini postoje potencijalne “mine” poput Rusije, Irske, Norveške, Mađarske, Škotske, Grčke... Idealna bi skupina za vatrene mogla biti ona s Austrijom, Sjevernom Irskom, Luksemburgom, Andorom i San Marinom, a najzahtjevnija s Poljskom, Rusijom, Bosnom i Hercegovinom, Armenijom i Moldavijom.

Zbog zgusnutog rasporeda, 10 kola kvalifikacija odigrat će se u svega osam mjeseci, od ožujka do studenoga 2021. godine, a vatreni bi u njih mogli bez Luke Modrića. Kapetan još nije donio definitivnu odluku hoće li igrati SP u Kataru 2022. godine, no s obzirom na to da bi u terminu tog SP-a (prosinac 2022.) bio već u 38. godini, upitno je hoćemo li ga tamo i gledati.

Ali nova Hrvatska s Vlašićem, Kovačićem, Kramarićem, Brekalom i ostalima sigurno će bez kompleksa prema ikome braniti srebro iz Rusije. Hoćemo li u Katar s izbornikom Zlatkom Dalićem, to će ovisiti o rezultatu na Euru. U slučaju lošeg rezultata na europskoj smotri, teško da bi Dalić dobio priliku voditi nas i u Kataru.