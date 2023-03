Vatrene dočekao špalir, Livaja bio najtraženiji: Zbog ovakvih trenutaka igramo nogomet

Ovo što su danas u Dječjem domu Maestral u Šižgorićevoj ulici u Splitu osjetila petorica hrvatskih reprezentativaca – Marko Livaja, Martin Erlić, Josip Juranović, Mario Pašalić i Joško Gvardiol te izbornik Zlatko Dalić – trebali su doživjeti svi, baš svi vatreni okupljeni u ovoj akciji. Jer, ne postoji snažnija, moćnija, uzvišenija injekcija uoči utakmice s Walesom od ove iskrene dječje radosti, ljubavi, privrženosti i fascinacije koju su prema našim junacima sa Svjetskog prvenstva u Kataru iskazali štićenici ove splitske ustanove.

Svi u dresovima

Ravnateljica Maestrala Jelena Burazin rekla nam je da su djeca danima bila u transu iščekujući dolazak slavnih gostiju. Mnogi od njih, uz dozvole svojih škola, napustili su nastavu nakon dva odrađena školska sata samo da bi pozdravili svoje omiljene sportaše.

Razdragana, ozarena djeca dočekala su vatrene u špaliru odmah po izlasku iz autobusa odjevena u dresove hrvatske reprezentacije. Vatrene su dočekali uz navijačke pjesme, naoružani olovkama, mobitelima, dresovima... Padali su zagrljaji, selfiji, igrači su podijelili desetke autograma, Mario Pašalić uspio je u sveopćoj gužvi pucati i penal jednome dječaku na malom golu u dvorištu doma.

– Lijep doček, nadam se da ćemo u budućnosti imati još više ovakvih akcija. Za ovo živimo i zbog ovakvih trenutaka igramo nogomet. Znamo svi koliko je njima ovo bitno, tako smo i mi nekad bili mladi i bilo nam je stalo vidjeti nekoga. Mislim da je danas puno jednostavnije doći do onoga tko ti je idol i ovo je stvarno lijepa gesta – izjavio je prvi napadač reprezentacije Marko Livaja, koji je uz Joška Gvardiola među djecom bio najtraženiji reprezentativac.

Izbornik Zlatko Dalić također je bio dirnut pažnjom koju su mu iskazala djeca.

– Zaista mi je drago što smo došli i prilagodili raspored za druženje s djecom. Hvala im na emociji koju su pokazali, djeca su iskrena, svi su u hrvatskim dresovima, navijaju, podržavaju. Nadam se da će nam Split i ovaj put biti sretan, kao i svaki grad u Hrvatskoj. Želimo da reprezentacija donese veselje, sreću i zajedništvo, da okuplja hrvatski narod. Jako je lijepo što smo doživjeli ovakav doček, sreća i emocija su obostrane – kazao je izbornik Zlatko Dalić.

21.03.2023., Split - Posjet hrvatske nogometne reprezentacije Djecjem domu Maestral uoci utakmice s Walesom. PRI KORISTENJU FOTOGRAFIJE ZASTITITI IDENTITET DIJETETA (PREKRITI OCI) Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Na njega se nadovezao Joško Gvardiol.

– Lijepo je vidjeti svu ovu radosnu djecu i ljude s osmijehom. Nama je posebno drago što nas se od malih nogu podržava. I ja sam se ovako gurao da dobijem koji potpis ili fotografiju. Vjerujem da i njima ovo znači jako puno, trebamo izdvojiti vremena i pružiti im priliku da uživaju – rekao je Joško.

Djeca su danima uzbuđena

Dječji dom Maestral ustanova je koja skrbi za 150 štićenika u deset objekata u splitskoj regiji. Na druženju s reprezentativcima bilo je njih 90. Ustanova ima 82 zaposlenika, od toga 60 stručnih djelatnika. Prema informacijama iz stručne službe Dječjeg doma Maestral, u 2022. godini udomljeno je desetero djece, četvero ih je posvojeno. Maestral skrbi o djeci različite dobi, ima tu beba koje imaju do šest mjeseci, ali 21-godišnjaka. Djeca u domu u prosjeku, prije udomljavanja ili posvojenja, prosječno provode dvije godine.

– Ovo je bio nezaboravan dan za našu djecu, a time i za mene. Nakon što su naša djeca pratila Svjetsko prvenstvo u Kataru, ja sam se usudila poslati poziv Hrvatskom nogometnom savezu da reprezentativci posjete našu djecu i uvesele ih. Odgovorili su nam brzo, u roku od dvadesetak dana. Bila sam presretna kada je gđa Iva Olivari rekla da stižu, što se danas i ostvarilo. Emocije su jako izražene, djeca su danima bila presretna i jako uzbuđena. Svi su od Hrvatskog nogometnog saveza dobili originalne dresove, koji su sada i potpisani pa će imati trajnu uspomenu na ovaj susret – izjavila je ravnateljica Jelena Burazin i nastavila u istom tonu:

– Mi smo ih željeli i prije vidjeti, nadali smo se da bismo to mogli organizirati kada je bio doček u Splitu nakon povratka iz Katara, ali to tada nije bilo moguće. No dočekali smo ih jako brzo nakon toga, evo mi smo zbog toga posljednjih mjesec dana u euforiji. Neki od naših štićenika bit će i na utakmici Hrvatska – Wales u subotu na Poljudu. Bit će to prvo istrčavanje vatrenih u službenoj utakmici nakon Svjetskog prvenstva u Kataru.