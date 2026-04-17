OSIJEK - VARAŽDIN 0:2

Varaždinci lete prema Europi! Šokirali Osijek i sad su 3. u HNL-u, hit-igrač zabio dva gola

Osijek i Varaždin sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
U posljednjoj od tri utakmice večerašnjeg programa 30. kola HNL-a Varaždin je kao gost na Opus Areni pobijedio Osijek s 2-0 te je privremeno preskočio Rijeku i zasjeo na treće mjesto

Oba pogotka za pobjedničku momčad postigao je Iuri Tavares, prvi u 11. minuti, a drugi u 30. minuti.

U prvom današnjem dvoboju Lokomotiva je u Velikoj Gorici svladala Goricu sa 2-0, golovima Mirka Suška (36) i Jakova Antona Vasilja (68). U Koprivnici su Slaven Belupo i Hajduk odigrali 2-2. Marko Dabro je u 4. minuti postigao vodeći pogodak za Slaven, a izjednačio je Ante Rebić u 38. minuti. Slaven je ponovno poveo u 51. minuti golom Ivana Čubelića, a do konačnih 2-2 Hajduk je došao nesretnim autogolom domaćeg kapetana Tomislava Božića.

Vodeći Dinamo ima 69 bodova, devet više od Hajduka. Treći je Varaždin s 44 boda, a Rijeka je četvrta s 41 bodom. Slaven Belupo i Lokomotiva imaju po 37 bodova, a Istra 1961 je s 36 bodova na sedmoj poziciji. Gorica je osma s 32 boda, a deveti je Osijek s 28. Na zadnjem mjestu je Vukovar 1991 s 21 bodom.

Osječani su silovito ušli u u dvoboj s Varaždinom, u kojem im je pobjeda donosila mirnije nastupe u završnih šest kola. Samuel Akere je u 2. minuti pucao pokraj vrata, a u 4. minuti je Domagoj Bukvić s ruba kaznenog prostora pogodio vratnicu.

Sedam minuta poslije uslijedio je šok na Opus Areni, jer je lopta završila iza leđa Marka Malenice. Slobodan udarac s lijeve strane izveo je Aleksa Latković, u srcu kaznenog prostora među brojnim osječkim braničima za prostor se izborio Iuri Tavares i glavom taman toliko skrenuo loptu koliko je bilo potrebno za Malenica to ne može obraniti.

Gotovo je nevjerojatno da Varaždin nije u 29. minuti došao do drugog pogotka. Malenica je prvo obranio vrlo opasan udarac Ivana Canjuge, a na odbijenu loptu prvi je natrčao Luka Mamić. Gotovo da je već počeo slaviti, ali je Malenica čudesnom obranom sačuvao mrežu.

No, minutu poslije slavlje Varaždinaca se ipak dogodilo. Po desnom boku je prošao Frane Maglica i poslao prizemnu loptu prema bližoj vratnici. Tamo je Iuri Tavares utrčao ispred svog čuvara i opet samo laganim dodirom skrenuo loptu u mrežu za 2-0.

To je za napadača Zelenortske Republike bio šesti ovosezonski pogodak, a prvi put je u dresu Varaždina postigao dva gola na jednoj utakmici.

U drugom poluvremenu su Osječani krenuli po preokret, a glavni krivac zašto do njega nije došlo i zašto su ostali bez pogotka je gostujući vratara Oliver Zelenika koji je izveo nekoliko čudesnih obrana. Prva od njih je bila u 63. minuti, kad je Tonio Teklić punom nogom opalio s desetak metara, a Zelenika se ispružio i spriječio siguran pogodak.

U 65. minuti je zaprijetio Mikolčić s veće udaljenosti, ali je Zelenika spreman. Baš kao i u 77. minuti, kad je Petrusenko gađao s ruba šesnaesterca, ali je varaždinski vratar još jednom sjajnom paradom sačuvao mrežu. Probao je u 80. minuti i Bubanja, ali njegov udarac nije bio dovoljno težak zadatak za Zeleniku, uz Tavaresa najzaslužnijeg za pobjedu koja je Varaždinu donijela treće mjesto na ljestvici.

storyeditor/2026-04-16/IMG-20260416-WA0021.jpg
TUŽNA OBLJETNICA

Anas Sharbini: Nikola mi jako nedostaje... Bio sam u šoku kada sam čuo, jako teško sam to primio

– Bili smo si jako dobri, puno smo se družili kada je došao u Rijeku. Nisam ga prije tako dobro poznavao, osim iz doba kada smo bili zajedno u reprezentaciji, a čim je došao na Kantridu, odmah smo kliknuli. Najbliskiji smo bili Krstanović, Pokrivač i ja, to je bila nerazdvojna klapa. Nikola je bio dobar nogometaš i još bolji prijatelj: iskren, neiskvaren, odličan dečko u svakom smislu.

Učitaj još

