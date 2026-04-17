FOTO Bivša SDP-ovka Boška Ban Vlahek postala članica HDZ-a. Plenković: Boška je iznenađenje

Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek od danas je članica HDZ-a, nakon što joj je premijer Andrej Plenković uručio člansku iskaznicu tijekom obilježavanja 36. godišnjice osnutka stranke u Međimurskoj županiji.
Na događanju je Plenković na pozornicu pozvao glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, predsjednika međimurskog HDZ-a Ljubomira Kolareka i predsjednika čakovečkog HDZ-a Tomislava Markovića, predstavivši novu članicu stranke. "Boška je iznenađenje. Molim jedan veliki aplauz", rekao je.
Obraćajući se okupljenima, Ban Vlahek zahvalila je na prijemu u stranku. "Prije svega od srca vam zahvaljujem. Zahvaljujem premijeru Plenkoviću, mom dragom prijatelju Katičiću glavnom tajniku stranke, mojim Međimurcima..."
"Politika je prostor različitih smjerova i odluka, a ja sam svoj konacan smjer u najboljem pravcu odabrala večeras", kazala je.
Njezinim prelaskom u HDZ vladajuća većina u Hrvatskom saboru povećana je na 79 zastupnika.
 Ban Vlahek je do travnja 2025. bila članica SDP-a, koji je napustila nakon dugogodišnjeg članstva.
Kao razlog odlaska navela je nezadovoljstvo padom političkog utjecaja stranke u Međimurju, gubitkom povjerenja građana te izraženim unutarstranačkim podjelama.
