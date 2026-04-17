FOTO Bivša SDP-ovka Boška Ban Vlahek postala članica HDZ-a. Plenković: Boška je iznenađenje
Saborska zastupnica Boška Ban Vlahek od danas je članica HDZ-a, nakon što joj je premijer Andrej Plenković uručio člansku iskaznicu tijekom obilježavanja 36. godišnjice osnutka stranke u Međimurskoj županiji.
Na događanju je Plenković na pozornicu pozvao glavnog tajnika HDZ-a Krunoslava Katičića, predsjednika međimurskog HDZ-a Ljubomira Kolareka i predsjednika čakovečkog HDZ-a Tomislava Markovića, predstavivši novu članicu stranke. "Boška je iznenađenje. Molim jedan veliki aplauz", rekao je.
Obraćajući se okupljenima, Ban Vlahek zahvalila je na prijemu u stranku. "Prije svega od srca vam zahvaljujem. Zahvaljujem premijeru Plenkoviću, mom dragom prijatelju Katičiću glavnom tajniku stranke, mojim Međimurcima..."