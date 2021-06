UŽIVO Dalićevi aduti uoči Španjolske: 'Nadamo se da neće doći do jedanaesteraca'

Hrvatska nogometna reprezentacija već je ostavila Škotsku u mislima iza sebe te se potpuno okrenula prema Španjolskoj, koja čeka u osmini finala. Dvoboj u Kopenhagenu bit će pred hrvatskim navijačima i bit će iznimno težak, što je razumljivo.

Svakako, jedan od glavnih aduta jest Mateo Kovačić, koji je osvojio Ligu prvaka s Chelseajem, a bitan kotačić u vatrenom orkestru svakako je i Borna Barišić, osvajač prvenstva Škotske s Rangersom.

- Situacija s mojim leđima je dobra, sad je sve u redu. Na drugom treningu u Rovinju osjetio sam ih i imao problema. Uspio sam ih zaliječiti, ali se to vratilo. Sad je situacija dobra - za početak je rekao Barišić i nastavio:

- Odigrao sam puno utakmica za Rangerse i kad smo osvojili ligu, fokus mi je bio Euro. Kad mi se dogodila prva ozljeda ove godine, bio sam zabrinut za Euro i kako ću doći. Uspio sam je sanirati, ali dogodila se ta ozljeda leđa. To me poremetilo, ali, hvala Bogu, sad je to dobro. Upisao sam minute i pomogao reprezentaciji ući u drugi krug.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 22.06.2021., Glasgow, Skotska - Hampden Park. UEFA Europsko prvenstvo 2020, skupina D, 3. kolo, Hrvatska - Skotska. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Suigrači iz kluba čuli su se s Bornom prije i poslije utakmice.

- Čestitali su mi, rekli su da odsad navijaju za Hrvatsku. To mi je bilo jako drago. Imamo veliku podršku u Škotskoj.

Osvrnuo se i na Joška Gvardiola, s kojim se jako dobro poznaje i slaže. Naravno, samo epiteti za njega od strane Borne. Bit će svakako ključan igrač protiv Španjolske, koja nekako stalno mora u eliminaciji prolaziti nakon jedanaesteraca.

- Nadam se da neće ni doći do toga, da ćemo pobijediti prije! Imamo samopouzdanje, vraćaju se navijači i vjerujemo u jako dobru utakmicu - naglasio je i još nekoliko puta ponovio da vjeruje u odličnu utakmicu.

Otkrio je Borna detalj oko navijača.

- Jako su nam nedostajali i bio nam je minus igrati bez njih. Puno će nam značiti i bit će puno lakše uz njihovu podršku - zaključio je Borna, a potom riječ prepustio Mateu Kovačiću.

Zvijezda reprezentacije igrala je u Španjolskoj.

- Očekuje nas teška utakmica, oni su odlična momčad, koja voli posjed, voli igrati. Bit će nam bitno oduzeti im loptu, koju najviše vole. Moramo se nametnuti. Znam da će biti spremni na pravu utakmicu jer znaju da smo i mi odlični. Očekujem dobru utakmicu, u kojoj ćemo se nadigravati.

Iako ne prati medije, sigurno mu znači što je na naslovnici ugledne Marce, koja navodi da je napredovao nakon odlaska iz Madrida. Koja je naklonjena Realu, a u reprezentaciji Španjolske nema nijednog igrača tog kluba.

- Napredovao sam, igram više. I čudno je što nema igrača Reala, ali to znači da u ostalim klubovima imaju fantastične igrače. I to se može dogoditi.

S Modrićem igra sjajno, kao i Brozovićem.

- Dugo igramo skupa i uvijek mi je sjajno igrati s njim. A Broz je taj koji nam olakšava, puno trči, traži loptu, od velike je važnosti. Moramo biti takvi kako bismo stvarali prilike.

Kad bi morao usporediti ove Vatrene s onima iz 1998., što bi rekao tko je u veznom redu Aljoša, tko Žuti i tko Boban. Također, otkrio je Kovačić tko ima bolju vezu, Španjolci ili Hrvati.

Foto: Andy Buchanan/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Euro 2020 - Group D - Croatia v Scotland Soccer Football - Euro 2020 - Group D - Croatia v Scotland - Hampden Park, Glasgow, Scotland, Britain - June 22, 2021 Croatia's Mateo Kovacic in action with Scotland's Lyndon Dykes Pool via REUTERS/Andy Buchanan ANDY BUCHANAN

- Ne bih se uspoređivao s njima, oni imaju svoje kvalitete, tako i mi. A vjerujem da će se vidjeti da mi imamo bolju momčad, svakako imaju sjajnu vezu, ali imamo i mi - kazao je i opisao kako se općenito osjeća:

- Osjećam se bolje jer mi se vjeruje, imam povjerenje i želim ga vratiti. Sretan sam što igram.

Atmosfera je sjajna u reprezentaciji i otkrio je Kovačić koliko, posebno nakon videosnimke u kojoj igraju "zrende" i zabavljaju se.

- Zezamo se na treninzima nekad, a najviše volim kad je Broz unutra (zrende, op.a.) jer se naljuti kad ne može do lopte - nasmijao se Kovačić nakon tih riječi.

Pretrčao je najviše u ovoj fazi, možda se javlja umor?

- Ma pretrčao sam najviše jer Broz nije igrao protiv Češke. I svima je isto, osvježavamo se kroz treninge. Spremni smo na još jedno trčanje i da damo sve od sebe.

Na kraju je i on istaknuo važnost povratka navijača, što dovoljno govori koliko su bitni za reprezentaciju!