Nikola Kalinić poručio Dinamu: 'Hajduk je najveći hrvatski klub, dolazimo po trofej!'

U subotu na Maksimiru igra se prva utakmica sezone, Hajduk dolazi u goste Dinamu u borbi za Superkup. Derbi na Maksimiru na rasporedu je u subotu od 20 sati, sudi ga Igor Pajač, a očekuje se da će kapacitet Maksimira biti do kraja popunjen. Iz Splita kreće 2500 navijača. Pred novinarima na Poljudu danas su izašli trener Hajduka Valdas Dambrauskas i napadač Nikola Kalinić.

"Zadovoljan sam pripremama, smatram da smo dobro radili. Istina je da ne volim gubiti, ali ipak su to prijateljske utakmice. Ono što je važno jest da smo radili dobro. Imali smo kratak odmor i mislim da ćemo biti u pravoj formi za ono što nas čeka. Iza nas je najdosadniji dio godine, sad konačno krećemo s nogometom. I krećemo borbom za još jedan trofej, to mi je posebno drago, s trofejom smo završili prošlu sezonu. Veseli me to, Hajduk dugo nije bio u takvoj situaciji", u uvodu je kazao Dambrauskas.

Osvrnuo se Hajdukov trener na činjenicu da je Hajduk pripreme u Austriji završio bez pobjede.

"Igrali smo s jakim protivnicima, neke smo stvari željeli isprobati i nisu nam teško pali porazi u tim susretima. Uvijek je lijepo pobijediti, rekao sam već da poraze ne volim, ali neke druge stvari bile su bitnije i bile su dobre"

"Ne mogu govoriti o tome je li Hajduk jači sada nego što je bio na kraju prošle sezone. Ne mogu također uspoređivati rad trenera Gustafssona na početku prošle sezone. U drugom tjednu priprema pokazali smo neke vrhunske stvari, a što je bilo prošlo ljeto, tamo i ostaje. Znam da sada imamo četiri jako dobra stopera, zadovoljni smo s igrom Dominika Prpića u odigranim prijateljskim susretima i smatram da će nam dobro doći. Svaki igrač koji dođe u Hajduk mora se brzo prilagoditi, to vrijedi i za Borekovića koji ima puno iskustva. Takav igrač nam je trebao, možda će trebati vremena da se pokaže i svidi navijačima, ali omogućit će nam da igramo s više podignutom zadnjom linijom", objašnjava trener Hajduka.

Krenuo je potom na glavnu temu, utakmicu s Dinamom.

"Neće to biti lagana utakmica ni za nas niti za njih. Možda nećemo biti u najjačoj formi, početak je sezone, ali cilj je da se dižemo za ono što nas čeka u Europi. No, ovo je važna utakmica, igra se za trofej i zato možda nećemo umirati u ljepoti. Obje momčadi sada žele vidjeti gdje su i na čemu su, a pobjednika će odlučiti detalji. Ne vjerujem da ćemo gledati run 'n' gun utakmicu, bit će tu puno više kontroliranog nogometa. Prošle sezone u odigranim derbijima nisam vidio da je Dinamo bio bolji od nas. Bilo je stvari koje su mogle izgledati bolje, kako kod nas tako i kod njih, ali činjenica je da smo mi željeli dominirati, da smo pritiskali i pokazali smo želju da u svakom dijelu budemo bolja momčad", rekao je Dambrauskas i naglasio:

"U novoj sezoni želim korak naprijed. Kad gubiš na klupi Hajduka to nikad nije dobro, a kad pobjeđuješ onda se očekuje da tako i nastaviš. Napraviti korak više je ekstremno teško. Bili smo drugi na kraju sezone i jedino što sada možemo napraviti je da budemo prvi. Uzeli smo Kup, tu se više ne može, ali može se više u Europi".

Pitanje o prijelaznom roku trener je elegantno izbjegao.

"To je pitanje za sportskog direktora. Nismo puno toga promijenili u momčadi te možemo zadržati stil igre iz prošle sezone. A prošle sezone smo igrali dobro, osvojili smo trofej i mislim da možemo tako nastaviti i u ovoj sezoni, vjerujem da ćemo se s vremenom dizati u formi i igri. Da, ostali smo bez nekoliko stopera, ali proces selekcije nikad ne prestaje i trajat će do kraja ovog prijelaznog roka, to mogu kazati"

Novinari su ipak bili uporni, sve zanima hoće li biti još dolazaka jer Hajduk je ostao bez Ferra i Simića, a stigao je samo Boreković.

"Nemojte me ispitivati o transferima, molim vas. Za taj dio organizirat ćemo sastanak s predsjednikom i sportskim direktorom, to su pitanja za njih. Možda tu postoji neki problem u komunikaciji, ali ja sam s ovim kadrom zadovoljan, smatram da smo dobro pokriveni na svim pozicijama"

Trener je dobio i pitanje o Josipu Drmiću koji je stigao u Dinamo.

"To je sad pitanje za trenera Dinama. Ne znam kako će Dinamo igrati, hoće li imati dva ili tri napadača u kadru. Je li naš napad bolji? To je sve samo na papiru, a teren je mjerilo. Dinamo je s razlogom prvak Hrvatske, kvalitetna su ekipa koju mi želimo prestići"

Riječ je sada dobio Nikola Kalinić, koji je na pripremama odradio i novinarsku ulogu na sad već legendarnoj press konferenciji u Austriji, gdje je njegov prezimenjak Lovre postao Hajdukov igrač 'za stalno'. Nikola mu je uz ostale suigrače postavljao pitanja iz publike, bila je to izvrsna ideja klupske PR službe.

"Bilo je to lijepo, ali moram reći da se ne vidim u novinarstvu, ne bih to baš radio", započeo je Kalinić.

"Što se tiče utakmice, ni mi ni oni nismo u pravoj formi, pripreme su tek završile, pa će nam derbi pokazati gdje smo trenutno. Kako sezona bude odmicala, mi ćemo se dizati. Dinamo je uvijek jak, a sada su se dodatno pojačali. O njima znamo sve, kao što oni znaju o nama. No moramo gledati sebe i svoju igru. Ako smo pravi, ne trebamo se bojati protivnika, tko god da je s druge strane. Ipak treba naglasiti da Dinamo ima odličnu ekipu, sada s novim igračima još i bolju. Ali oni znaju da je Hajduk uvijek Hajduk. Možemo pobijediti zajedništvom, od golmana do napadača moramo biti složni. U nama je ogromna želja za trofejima, moramo pomagati jedni drugima i ako bude tako, nemamo se čega bojati. Ne možemo obećati da ćemo osvojiti naslov, nogomet nije takav sport, obećanja nikad ne prolaze. Idemo se boriti utakmicu po utakmicu, borit ćemo se za naslov jer je Hajduk najveći hrvatski klub i uvijek se mora boriti za sve trofeje", poručio je Hajkdukov napadač i bivši hrvatski reprezentativac.