Trener Dinama komentirao Dalićevu izjavu da je za Mišića prekasno u reprezentaciji

Bila je to na kraju odlična sezona Dinama, koju će plavi zaključiti današnjom utakmicom s Lokomotivom u Maksimiru i onda sve proslaviti sa svojim navijačima. Naklon je zaslužio i trener plavih Mario Kovačević, koji je dočekan sa skepsom, u kojeg se jako sumnjalo kad su plavi izgubili nekoliko utakmica i kad nisu izgledali dobro.

Razmišlja se o pojačanjima

No Kovačević nam je stalno govorio da će biti sve bolji, da dobro rade i onda je to i ostvario. Dinamo je stvarno bio sve bolji i odigrao je proljeće za pamćenje i konkurenciju ostavio daleko iza sebe. I sada je pred njim i njegovim igračima ta posljednja utakmica s lokosima od 18.45 sati.

– Sve je spremno, mi kao momčad ćemo biti spremni, nakon finala kupa radimo malo u slavljeničkom raspoloženju, ali radimo. Želimo sezonu završiti pobjedom, s više golova, a nadamo se da će i Beljo zabiti. Oni koji su bili slobodni u prošlom kolu neće igrati ni danas – kazao je trener Mario Kovačević.

Razmišlja li se već o prijelaznom roku?

– Radi se puno, ali kad smo ljetos ovako odradili posao kad je bilo najteže, vjerujem da ćemo i sad.

Pozicije?

– Zadovoljan sam svojim igračima. Dolasci najviše ovise o mogućim odlascima, ali voljeli bismo jednu 'osmicu' i zadnjeg veznog da imamo zamjenu za Mišića.

Nikad niste rekli sastav, možete li sad kad je zadnja utakmica?

– Rado bih vam ga rekao, ali ne znam ni sam, imam još jednu-dvije dvojbe. Bit će to otprilike momčad koja je počela sa Slaven Belupom.

Je li ovo vrh vaše karijere?

– Sigurno, ovo je velika čast, ali rada se nisam bojao niti sam se gurao, kako sam radio u Strmcu, tako sam radio i svagdje. Nisam nikada dobio otkaz, samo sam zbog bolesti otišao iz Varaždina. Veseli me ova sezona, znam da je puno ljudi sumnjalo, i to s razlogom, ali radili smo pošteno i napravili dobar posao. Veseli me i zbog igrača, nekoliko ih ima svoje najbolje sezone u karijeri.

Mišić nije star

Za vas je možda dobro, zbog priprema i kvalifikacija da Beljo nije na popisu reprezentativaca, Stojković ionako ne može igrati prve dvije utakmice.

– Pokazat će vrijeme je li dobro, iako bih volio da su na SP-u. Razgovarao sam s njima, mladi su dečki i reprezentacija im neće pobjeći. Imat će vremena i za malo odmora, zaslužio je i Mišić, ali dobro, barem će se odmoriti.

Izbornik je rekao da je prekasno za Mišića?

– Možda izbornik nije tako mislio, nema stari i mladi, pogledajte Modrića. Ako Mišić i dalje bude ovako igrao i bude li potrebe, zašto ne bi ušao u reprezentaciju, tek mu je 31 godina – zaključio je Kovačević.