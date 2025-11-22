Naši Portali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 84
Jadranski derbi

Trener Rijeke jutros saznao jako lošu vijest, na Hajduk će morati bez jednog od ključnih igrača

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
22.11.2025.
u 13:10

Orkanska bura od sinoć puše po Rijeci i okolici, zatvoreni su mostovi, dionice cesta i auto-cesta, pa je odigravanje Jadranskog derbija i dalje upitno. Iako, prema prognozma bura bi večeras trebala slabiti...

Utakmica na stadionu HNK Rijeka počinje u 18 sati, upozorenja i crveni meteo-alarm najavljuju da bi bura tijekom dana mogla doseći i udare snage preko 160 km/h, ali i da bi prema večeri trebala slabiti. A to bi onda značilo da će se utakmica Rijeke i Hajduka odigrati. Uostalom, igralo se na Rujevici po sličnim uvjetima, a odgoda sigurno ne bi odgovarala ni jednoj ni drugoj momčadi.

Naravno, morat ćemo sačekati da obje momčadi i sudac Mateo Erceg išetaju na travnjak Rujevice pa donesu konačnu odluku.
A dok navijači gledaju u prognozu, trener Rijeke Victor Sanchez ujutro je saznao jako lošu vijest. Niko Janković u prošloj je utakmici dobio minutažu, pa ga je Victor Sanchez u današnjem derbiju vidio kao startera, među prvih 11 na lijevoj strani veznog reda. Ali, Niko se probudio s temperaturom i pušten je kući. Uglavnom, Jankovića danas sigurno neće biti niti na klupi, pa će Victor Sanchez morati tražiti drugo rješenje.

Kandidata za Jankovićevu zamjenu je podosta. Tu je poziciju pokrivao Lasickas, a rotacijski igrač Ndockyt uvijek je spreman za bilo koju poziciju u vezi. Ipak, možda najrealnija opcija je aktivacija Amera Gojaka od 1. minute.
Prijenos utakmice, naravno ako će se igrati, je od 18 sati na Maxsportu 1.
Ključne riječi
SuperSport HNL HNK Hajduk HNK Rijeka

