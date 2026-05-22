Trener Hajduka: Trebaju nam igrač koji su gladni uspjeha, moramo promijeniti mentalitet

Čak devet pogodaka postignuto je na Poljudu u dvoboju posljednjeg 36. kola HNL-a, nogometaši Hajduka od sezone su se oprostili pobjedom protiv Vukovara 1991 od 6-3 (3-2).

Baš su ludu utakmicu odigrali Hajduk i Vukovar 1991, a nakon prvih 45 minuta Splićani su vodili 3-2. Poveli su gosti golom Lovre Banovca u drugoj minuti. Hajduk je uzvratio pogocima Roka Brajkovića u devetoj i Michelea Šege u 16. minuti. Na 2-2 je poravnao Jakov Gurlica u 19., dok je Šego vratio Hajduk u vodstvo na 3-2 golom u 26. minuti.

U drugom dijelu Hajduk je brzo suparniku pobjegao na nedostižnu prednost. Prvo je autogol dao Banovec u 54. minuti, potom je Adam Huram u 56. bio strijelac za 5-2, dok je Iker Almena u 67. minuti pogodio s bijele točke za 6-2. Na samom kraju Jakov Puljić je realizirao jedanaesterac u 91. minuti te je završilo pobjedom Splićana 6-3.

- Na kraju smo u igru uveli puno mladih igrača, bili su malo nervozni. U prvom dijelu smo bili dobri u nekim segmentima, dok smo u nekima bili mlaki. Primili smo pogodak u prvoj minuti, nije se lako vratiti poslije toga. Svi su dali puno energije, snage, to mi je drago - rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia, prenosi Dalmatinski portal te dodao:

- Ljudi razumiju puno stvari. Bila je ovo velika lekcija za mene i za igrače. U teškim trenucima mladi igrači trebaju nas nositi. Mnogi od njih su jako puno napredovali. Puno igrača ove sezone je imalo dobre trenutke, narasli smo u brojnim segmentima.

Ocjena sezone?

- U ligi smo bili konzistentni, nismo mogli pratiti Dinamo, ali smo pobjegli Rijeci koja je često bila druga. U Kupu smo ispali na težak način, zaslužili smo prolazak u polufinale. Mislim da smo bili momčad koja je bila užitak za gledati, često smo bili dominantni. Istina, ponekad smo bili malo mlaki. S nekim stvarima sam sretan, ali imam osjećaj da smo mogli ostvariti više. Puno toga sam naučio i siguran sam da neke greške ne bi ponovio.

Što oćekuje od sljedeće?

- Ne znam što očekivati, tek je kraj sezone. Očekujem da trebamo promijeniti mentalitet, trebamo biti prava momčad, trebamo imati pobjednički mentalitet. Oko nekih stvari sam ove sezone izgubio puno energije, ali ta energija neke igrače dovela je do velikog napretka. Neki igrači su me iznenadili pozitivno, neki negativno, ali to je nogomet - rekao je Garcia i dodao:

- Igrači trebaju vremena nakon sezone. Trebalo bi biti promjena u momčadi, imamo novog sportskog direktora koji ima jasne ideje. Moram sada dati malo vremena svojoj obitelji sada, njima se trebam ispričati, nisam im se dovoljno posvetio, što nije inače slučaj.

Zatim je naglasio:

- Puno energije to iziskuje jer se puno puta razočaraš. Ali volim svoj posao, volim biti trener. Ništa me ne čini sretnijim nego kad moji igrači napreduju. Trebam naučiti i da me igrači ponekad mrze, iako nisam naviknuo na to. Kad smo bili na vrhu lige, dogodilo se dosta stvari koje su mi ubile fokus.

Treba li mu bolji vezni red za iduću sezonu?

- Imamo kvalitete u momčadi, ali isto tako nam neki segmenti nedostaju. To pokušavamo sakriti posjedom. Trebaju nam fizički igrači, trebaju nam igrači s dobrim mentalitetom. To je realnost, trebaju nam igrači koji su gladni uspjeha, koji žele napredovati – zaključio je Garcia.

Trener Vukovara Tomislav Stipić je izjavio:

- Ja sam ovdje proveo dva divna mjeseca. Srdačni ljudi rade u klubu, ne bojim se za njihovu budućnost. Sigurno će pogoditi s prinovama, puno igrača će napustiti klub jer su svojim igrama zaslužili interes drugih klubova. Meni je ovo bio zadnji dan u Vukovaru, neću više biti dio tog projekta - rekao je Stipić pa progovorio o svojoj budućnosti.

- Danas je naš klub ispao iz lige, volio bih da se priča o Vukovaru. Vjerujem da smo poslali zajedno svi jednu lijepu poruku. A ja bih volio nastaviti raditi u HNL-u i nadam se da će to neko prepoznati.