PAZITE KOLIKO ĆE ZARADITI

Svi skupljaju sličice: Hrvatsku je zahvatila potpuna ludnica, nestaju s kioska u trenu

Damir Mrvec
23.05.2026.
u 17:17

Scenarij se ponavlja u gradovima diljem Hrvatske. Album najveći i najskuplji do sada, postao je predmetom žudnje, a prazne police na kioscima svjedoče o fenomenu koji nadilazi dječju igru i prerasta u ozbiljnu strast i investiciju. Roditelji s djecom, ali i brojni odrasli kolekcionari, obilaze kioske u nadi da će pronaći barem jedan paketić Panini sličica za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. No, umjesto šarenih omota, dočekuju ih prazne kutije i slijeganje ramenima prodavača.

Sličice, koje su se na policama službenog distributera, Tiska, trebale pojaviti sredinom svibnja, planule su gotovo trenutno. Društvene mreže i forumi preplavljeni su objavama frustriranih kupaca. Jedan korisnik Reddita podijelio je informaciju koju je dobio od prodavačice na kiosku u zagrebačkoj Dubravi: cjelokupna pošiljka od 800 paketića rasprodana je u istom danu.

"Panini ludnica", kako su je mediji brzo prozvali, zahvatila je zemlju nespremnu, a razlog nije samo nostalgija, već i promijenjena demografija kolekcionara. Više to nisu samo djeca koja ispred škole mijenjaju dupliće; glavni pokretači nestašice su odrasli koji kupuju cijele kutije s pedeset paketića odjednom, ostavljajući za sobom pustoš.

Dok se kolekcionari bore s nestašicama i visokim cijenama, sama tvrtka Panini prolazi kroz turbulentno razdoblje. Suočeni s gubitkom najvažnije licence i u pravnoj bitci s budućim nositeljem prava, Fanaticsom, njihova budućnost je neizvjesna. Ipak, projekcije prodaje za ovaj album su astronomske - očekuje se prihod od gotovo 1,5 milijardi dolara. Trenutna groznica koja trese Hrvatsku i svijet najbolji je dokaz snage brenda koji su gradili više od pola stoljeća. Za milijune ljudi diljem svijeta, zvuk trganja omota paketića i miris svježe otisnutih sličica ostaje jedna od najdražih uspomena i ritual koji povezuje generacije. I dok se era polako bliži kraju, jedno je sigurno: lov na sličice za Svjetsko prvenstvo 2026. pamtit će se kao jedan od najluđih, najskupljih i posljednjih velikih plesova legendarne talijanske marke sličica.
