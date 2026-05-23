Zagreb danas slavi prvake: Sve o povijesnoj fešti Dinama i oproštaju od starog Maksimira

Zagrebački Dinamo za kraj sezone pripremio je spektakl. Osvajanje dvostruke krune obilježit će se cjelodnevnim događanjem "Dan D na Maksimiru". Proslava počinje u 10 sati otvaranjem besplatne Fan zone ispred zapadne tribine, koja će biti epicentar zabave. Navijače očekuje bogata gastronomska ponuda poznatih food truckova, a za najmlađe je osigurana dječja zona s bungee trampolinima i arenom. Partneri kluba, A1 i Favbet, pripremili su brojne sportske izazove i kvizove za sve generacije.

Vrhunac dana započinje otvaranjem stadionskih vrata u 17:15, uoči utakmice protiv Lokomotive koja počinje u 18:45. Susret je uvod u svečanu ceremoniju i emotivni oproštaj. Za poseban vizualni dojam, na zapadnoj tribini bit će podijeljeno deset tisuća zastavica. Klub je najavio i jedinstvenu akciju na poluvremenu, kada će sretni navijači dobiti priliku pucati s centra terena. Priređene su i posebne “Dinamo prvaci” povratne čaše kao lijepi suvenir, a prihod od prodaje čaša s likom Nikole Pokrivača usmjeren je u humanitarnu stipendiju za mlade sportaše.

Nakon posljednjeg zvižduka, oko 21 sat, slijedi službeni dio proslave na travnjaku. Igračima i stožeru bit će uručene medalje i pobjednički pehar za uspješnu sezonu. Ovaj trenutak imat će posebnu težinu jer se radi o posljednjem podizanju pehara na “starom” Maksimiru prije rušenja. Kao trajna uspomena, igrači će se s navijačima sa zapadne tribine okupiti za stvaranje jedinstvene Milenijske fotografije, simboličnog čina koji zaključuje jednu eru maksimirskog stadiona. Detaljan raspored proslave pomno je isplaniran kako bi se osiguralo nezaboravno iskustvo.

Slavlje se nakon ceremonije seli na parking ispred zapadne tribine, gdje od 21:30 počinje glazbeni program. Igrači će se na pozornici pridružiti navijačima u proslavi dvostruke krune, a za glazbenu kulisu pobrinut će se legende domaće scene. Atmosferu će do usijanja dovesti Jura Stublić & Film, Sanja i Zec s hitovima Novih fosila te grupa Corto. Koncertni program potrajat će do ponoći, kada se zatvara Fan zona.