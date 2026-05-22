Osijek pobjedom protiv Slaven Belupa zatvorio lošu sezonu

U prvoj utakmici posljednjeg 36. kola HNL-a nogometaši Osijeka su na svojoj Opus Areni svladali Slaven Belupo s 2-0 (0-0) i tako barem malo na samom kraju popravili inače iznimno lošu sezonu.

Osijek je suparnika iz Koprivnice slomio u drugom poluvremenu. Za 1-0 je strijelac bio Nail Omerović u 55. minuti, dok je u 62. na 2-0 povećao Miloš Jovičić.

Osječani su ostvarili tek osmu ligašku pobjedu u sumornoj sezoni, a na svojoj Opus Areni, koja je ovog petka bila poluprazna, pobijedili su i zabili prve golove prvi puta nakon 28. veljače kada je u osječkom domu pao Vukovar 1991, klub koji napušta elitni razred.

Slaven Belupo je ostao na osmom mjestu ljestvice, kao i Osijek na devetom.

Kroz cijelo prvo poluvrijeme dominirao je Osijek, ali unatoč tri-četiri odlične prilike do odmora se rezultat nije mijenjao. Najveći krivac za to je bio iznimno inspirirani gostujući vratar Čović.

Prvo uzbuđenje se dogodilo u petoj minuti kada su dva pokušaja Osječana blokirana. Tri minute kasnije je pucao Jovičić potom i još opasnije Bukvić, ali je u oba slučaja dobro reagirao spomenuti Čović.

Prvu šansu je Slaven Belupo imao u 12. minuti kada je Nestorovski volej udarcem pucao pored vrata. Sve do kraja prvog poluvremena isključivo je prijetio Osijek, ali posljednju prepreku, gostujućeg vratara, nisu domaćini uspjeli slomiti.

U 30. minuti je zaprijetio Bubanja, dvije minute kasnije opet Bukvić pa u 39. minuti i Jakupović, ali sve su lopte završavale u rukama vratara Slaven Belupa koji je s potpunim pravom bio uvjerljivo najbolji igrač prvih 45 minuta.

Sve propušteno u prvom dijelu Osijek je brzo naplatio početkom nastavka. U 55. minuti je poveo kada je Omerović dobro naciljao suprotni kut za 1-0, dok je već u 62. minuti bilo 2-0. Veliki dio posla obavio je Jakupović odličnom asistencijom, a Jovičić je iz jednostavne situacije bio egzekutor za 2-0.

Nakon ekspresna dva gola Osijeka smirila se utakmica do kraja. Domaćin se zadovoljio vodstvom, a Slaven Belupo je ionako ostavljao dojam nezainteresiranosti za nešto ozbiljnije od samog početka.

U nastavku petka još će na Poljudu od 18.15 sati igrati Hajduk i Vukovar 1991 koji je ispao iz elitnog razreda.

Preostale tri utakmice na rasporedu su u subotu. Od 16 sati će igrati Varaždin - Istra 1961 i Rijeka - Gorica, dok je posljednja utakmica sezone zagrebački derbi Dinamo - Lokomotiva na maksimirskom stadionu od 18.45 sati.

HNL, 36. kolo:

Osijek - Slaven Belupo 2-0 (Omerović 55, Jovičić 62)

Hajduk - Vukovar 1991 (18.15 sati)

Ljestvica:

1. Dinamo 35 27 4 4 93-28 85

2. Hajduk 35 19 8 8 55-33 65

3. Varaždin 35 14 9 12 45-46 51

4. Rijeka 35 13 11 11 47-36 50

5. Istra 1961 35 12 7 16 39-48 43

6. Lokomotiva 35 10 13 12 40-52 43

7. Gorica 35 11 8 16 40-46 41

8. Slaven Belupo 36 10 11 15 46-61 41

9. Osijek 36 8 11 17 27-49 35

10. Vukovar 1991 35 6 10 19 34-67 28