Varaždin je osvojio treće mjesto u HNL-u, Rijeka je četvrta

Nogometaši Varaždina osvojili su treće mjesto u HNL-u ove sezone s bodom više od četvrte Rijeke nakon što su oba sastava u zadnjem kolu upisala domaće pobjede od 2-0, Varaždin je svladao Istru 1961, a Rijeka Goricu.

Varaždinci su oba gola postigli u prvom poluvremenu, oba iz kaznenog udarca, a oba puta je precizan bio Luka Mamić, prvi put u 14. minuti, a drugi u 38. minuti.

Oba kaznena udarca dosuđena su zbog nesmotrenih povlačenja gostiju u vlastitom 16-ercu. Prvi je put Taraba oborio Latkovića, dok je u drugoj situaciji Radošević povlačio Tepšića.

Rijeka je mnogo duže lomila otpor Gorice te ga je slomila s dva gola Amera Gojaka (66, 85) u drugom poluvremenu.

Za prvi gol Gojaku je asistirao desni bočni Oreč koji ga je pronašao prizemnom loptom na 12 metara od gola, a za drugi gol je dodavač bio Bodetić koji je s lijevog krila uputio povratnu lotu na vrh kaznenog prostora, a Gojak je jakim udarcem koji se odbio od grede svladao Matijaša.

Treći Varaždin je sezonu okončao sa 54 boda, a četvrta Rijeka sa 53. Oba će sastava sljedeće sezone igrati u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Istra 1961 je sezonu završila na šestom mjestu sa 43 boda, koliko ima i peta Lokomotiva, a Gorica na osmom sa 41, koliko je sakupio i sedmi Slaven Belupo.

Dinamo je osvojio naslov prvaka, uoči zadnje utakmice protiv Lokomotive ima 85 bodova, 17 više od drugog Hajduka, dok je ispao Vukovar 1991 sa 28 bodova, sedam manje od devetog Osijeka.