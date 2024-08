Rijeka doznala protivnika u play-offu Europske lige u slučaju da prođe Elfsborg

TRENER HAJDUKA

Gattuso nakon remija na Farskim Otocima: Puno smo griješili, moramo još dosta rasti

- Znao sam da neće biti jednostavna utakmica, mnogo smo patili. Trebamo rasti, dosta smo danas griješili pogotovo u zadnjih 25 metara i to me morilo. Ali trudom i radom to možemo nadići, vidim da ima prostora. Sretni smo što smo prošli dalje - kazao je trener Bijelih