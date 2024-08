Rijeka razmontirala Lokomotivu na startu sezone, zabio i wunderkind o kojem će se još mnogo pričati

Nakon prvog poluvremena Rijeka je imala prednost od dva pogotka, a strijelci su bili Toni Fruk u 13. i Franjo Ivanović u 28. minuti. U drugom poluvremenu također se dva puta zatresla gostujuća mreža. Golove su dali Veldin Hodža u 69. i Šimun Butić u 84. minuti za uvjerljivo domaće slavlje.

Utakmica je počela prilikom Lokomotive. U petoj minuti Leovac je centrirao, a Sušak je uputio udarac koji je prošao pored vratnice. Bila je to jedina prava akcija i šansa gostiju, a sve do kraja prvog dijela na Rujevici je potpuno dominirala domaća momčad. Povoljno je za Rijeku bilo što je brzo došla do pogotka koji je potpuno oslobodio domaći sastav. U 13. minuti je Pašalić ubacio loptu u šesnaesterac, a ona se pomalo sretno odbila do Fruka koji je bio neumoljiv i precizan.

U 16. minuti je iz daljine zaprijetio Janković, dok je u 28. već bilo 2-0 za aktualnog hrvatskog doprvaka. Prošle sezone najbolji asistent lige Fruk je pronašao Ivanovića koji je sve napravio precizno i bez pogreške te je pogodio gostujuću mrežu za 2-0. Do odmora je Rijeka nastavila napadati i dominirati. Kontrolirala je zbivanja na terenu i autoritativno zaključila prvih 45 minuta.

Kao i na početku susreta, tako je i na startu drugog dijela zaprijetila Lokomotiva. Goričan se sjurio prema suparničkim vratima u 46. minuti i kada se mogao očekivati pogodak koji bi goste vratio u život, ispriječio se domaći vratar Posavec i spasio Rijeku.

Drugi dio bio je nalik prvome jer se brzo dobio dojam kako je Lokomotiva ostala bez snage, ali i ideje kako nauditi domaćinu. Rijeka je zaprijetila u 61. minuti kada je pucao Ivanović, ali i obranio vratar Lokomotive Šubarić. U nastavku akcije moglo je biti opasno po goste, ali je loše reagirao Ivanović.

Povećanje vodstva dogodilo se u 69. minuti kada je nakon povratne lopte Bogojevića dobro reagirao Hodža i zabio treći pogodak riječke momčadi. Tu nije bio kraj mukama za goste koji su novi pogodak primili u 84. minuti. Šimun Butić je četvrti put razgalio navijače na Rujevici i zaokružio vrlo uvjerljiv start Rijeke u sezonu.

Ranije je Rijeka prošla drugo pretkolo Europske lige i u četvrtak joj na Rujevici slijedi prvo ogled trećeg pretkola. Suparnik je švedski Elfsborg.