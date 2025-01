Duvnjak zaplakao na terenu: 'Svijet mi se srušio nakon ozljede, ali sad mogu miran otići'

Hrvatska rukometna reprezentacija je u finalu Svjetskog prvenstva. Pobjeda nad Francuskom u grotlu zagrebačke Arene (31:28) još će se dugo prepričavati, ovo će ostati za generacije koje dolaze. Jedna od najvećih utakmica u povijesti hrvatske rukometne reprezentacije... Čekamo reakcije naših rukometaša i izbornika Sigurdssona iz Arene.

"Nisam svjestan što smo napravili. Sad smo nekako lagani skroz i idemo po zlato. Ključna je bila 5-1 obrana. Imali su puno problema. Obrana je bila ključ utakmice. Ekipa je bila kritizirana, šutili smo i radili. Sada sve ovaj turnir pokazuje. Mislim da je Sigurdsson donio puno. Puno smo unaprijedili svoju igru i ova pobjeda je za njega. Jednostavan je i kaže što misli. Mislim da ako ovako uđemo možemo protiv svih. To trebamo ponoviti protiv Danske", rekao je Zvonimir Srna.

"Mislim da još nismo svjesni. Uživamo u prekrasnoj atmosferi, nemam riječi. Sanjali smo odavno finale. Ovo je ostvarenje snova. Stvarno me pogodilo. Fantastična igra i navijanje. Prezadovoljan sam. U Karlovcu su nas podržali i Karačić je rekao da ovo ne možemo izgubiti, od tud je sve krenulo. Stvarno su izazvali lavinu emocija. Gorili smo od želje i ostali mirni. Fantastična igra, trgali smo se za svaku loptu. Svaka im čast. U drugom smo poluvremenu držali kontrolu. Imamo najbolje igrače na svijetu i presretni smo. Večeras spavamo najlakše do sada, ali još nismo tog svjesni. Posljednju utakmicu želimo odraditi sve do sada, a onda ćemo zbrajati dojmove. Mislim da nam je finalni protivnik nebitan. Tko god dođe s razlogom je tamo. Trebamo doći tamo i goriti od prve sekudne", rekao je Dominik Kuzmanović.

"Ne znam što pametno reći. Veliko hvala dečkima i predivnoj publici. Što smo odigrali... Obrana je bila savršenstvo. Potpuno smo zasluženo pobijedili. Srce će mi puknut. U šoku sam. Da ovako odigramo, mladi dečki, neki prvi put igraju. Ovako pametno i hrabro. Zaslužili su to. Nadam se da neće sljedeća medalja toliko dugo čekati. Nevjerojatno koliko problema imamo kroz turnir. Na kraju se nitko nije žalio, bili su nabrijani i čekali utakmicu. Bojao sam se da ne pregore, ali pametno su igrali. Divim im se i još jedno veliko hvala. Ovo ostaje za cijeli život. Hrvatski rukomet ima budućnost. Nakon ozljede mi se svijet srušio i bio sam u šoku. Hvala i Daguru što trpi ozlijeđenog igrača na klupi. Mnogi ne bi to napravili. Zapamtit ću ovo za cijeli život. Sada mirna srca mogu otići iz reprezentacije. Osjetio sam potporu navijača. Ispraćaj iz Karlovca i Đakova, nevjerojatno. Čovjek se naježi. Predivni ljudi u dvorani su dali zadnji atom snage. Ovo je za njih. Imamo privilegiju boriti se za ovaj dres. Hvala im od srca i idemo u Oslo. Svejedno nam je tko dolazi. Imamo dva dana između, to će nam dobro doći i bit ćemo spremni. Večeras ćemo slaviti, ali od sutra ujutro fokus na finalu", rekao je Domagoj Duvnjak.