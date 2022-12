LOM I SUZE U STUDIJU Legenda u suzama: 'Ovo je čudo i baš me briga što kažu stručnjaci, Hrvatska je velesila!'

U studiju Večernjeg lista tijekom cijelog prvenstva pratimo hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Naš stalni gost analitičar, bivši nogometaš Nino Bule s urednicima i novinarima Deom Redžić i Željkom Jankovićem komentira povijesni uspjeh Hrvatske.

Hrvatska je pobijedila Maroko 2-1 golovima Oršića i Gvardiola. Evo što kažu naši analitičari.

Za finale nam je ipak nešto malo više nedostajalo protiv Argentine, ali ovo je doseg kojem će se diviti cijeli svijet i svi će se pitati "Kako to, kako to?" komentirao je Željko Janković. "Puno je ljepše osvojiti treće mjesto nego izgubiti finale, ja sam ponosan na sve njih" poručio je Nino Bule.

Trebalo je izdržati zadnjih 10-ak minuta

- Oni su riskantno krenuli, njima je bilo svejedno, a mi smo pokazali da smo dovoljno mirni i pametni, nije važno što misle suci. Ako je postojala urota, nisu to dobro odradili.

Što smo vidjeli u današnjoj igri Hrvata?

- Brojne igrače koji su budućnost naše reprezentacije, počinje nova era, nadam se da će putanja biti uzlazna. Danas smo vidjeli snagu tog stoperskog para, potencijal ove momčadi je sam vrh svjetskog nogometa, smatra Janković.

- Vidjeli smo odlično prvo poluvrijeme, no strepili smo zadnjih 10-ak minuta. Po meni je sve to normalan slijed, puno utakmica, pritisak, imate 2:1, u tom trenutku je bitno ne primiti gol. Sreća prati hrabre, njihova zadnja šansa je ostala neiskorištena, hvala Bogu. Ovo je najveći trenutno dobitak za naše mlade igrače. Šutalo ima 22, Gvardiol 20, to su sve momci koji će se u narednih 10 godina samo podizati u svojoj igračkoj karijeri. O tome smo već pričali, ne treba nam biti iznenađenje što smo ovdje gdje jesmo. Hrvatska ima dobre igrače ljudi moji i kraj priče, ocijenio je Bule

- Hrvatska reprezentacija nije ničija privatna reprezentacija i svatko ima pravo doći u nju, izborniku bih dao čistu desetku za nastup, kazao je Bule.

Cjelokupni dojam Svjetskog prvenstva

- Bilo je puno anomalija i raspravljat će se o sudačkim odlukama. Ne vjerujem da je danas bilo urota. Katar je htio nagraditi svog suca i tako pokazuju moć, to uopće nije sporno. Bit će takvih anomalija i dalje, VAR će izazivati probleme, izjednačavanje kriterija, o svemu tome čemo puno pričati, rekao je Janković

- Ovo večeras je bio čisti jedanaesterac za Hrvatsku. Druga stvar, VAR je ubio emociju u nogometu, zabiješ više ne znaš jesi zabio. Treće, ovo puštanje situacija kod očitog zaleđa, a ti si trener na klupi i u tih pet sekundi dobiješ 68 sijedih. Na kraju krajeva, čemu više služe linijski suci? Zašto bi se nogomet prilagođavao VARU? To onda više nije nogomet. Meni je bila dovoljna ona kamera je li lopta prešla liniju gola, i to je to - smatra Bule.

Kada se probudimo nakon dočeka u ponedjeljak, što onda?

- Sada slijede slikanja političara i njihova paradiranja. Velike riječi, ali nadam se da neće sve ostati na njima, nadam se da će se stvari pokrenuti i da ćemo rasti jer to je sljedeći korak. Treba nam strategija, trebaju nam principi u stvaranju igrača koji će za 4-5 godina dovesti neka nova imena poput Baturine, Muse, Belje i sličnih momaka. Na tome trebamo staviti fokus, tvrdi Janković.

Nino, imaš li poruku za politiku i buduće igrače?

- Politiku neću komentirati. Danas je pet igrača bilo iz HL, to je činjenica da HL raste. Dinamo ima dobre rezultate, ali ono što nam fali je infrastruktura. Mislim da smo još na toj razini, da je Europa 20 godina ispred nas. Kada odete negdje van pa vidite uvjete, kampove, ulaganja, i onda se vratite na žalosni Maksimir. Siguran sam da bi dolazile obitelji i promijenila bi se kultura navijanja da popravimo infrastrukturu. To je ključna stvar po meni, moramo promijeniti kulturu navijanja i odnos prema protivniku. Vi koji krojite mišljenje javnosti trebali biste raditi na tome.

- Nije infrastruktura samo napraviti teren za šutanje lopte, to je cijeli sustav. Na zapadu su takva promišljanja vjetar u leđa strategijama, dodao je Janković.

Što očekujete, tko će biti prvak?

- Ponavljali smo više puta da nogomet Messiju duguje trofej. Već godinama je prisutan na vrhu i to bi bila odlična priča, ali Francuska je odlično izbalansirana, ali stvarno ne znam, bit će teška utakmica, ocijenio je Janković.

- Naravno, Messi je definitivno igrač svih vremena, i sutra navečer ću navijati za Argentinu, složio se Bule.

