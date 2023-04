Igor Bišćan priznao da Dinamo nema kadar: Ovo nije normalna situacija

Nogometaši Dinama sutra u 19:10 na Maksimiru igraju utakmicu sa Slaven Belupom u 29. kolu SuperSport HNL-a. Susret najavio trener plavih Igor Bišćan, a njegovu konferenciju mogli ste gledati na našem portalu.

- Očekujemo da će se Petković priključiti treninzima s momčadi idućeg tjedna. Theophile je ozlijeđen i neće idućih 10-ak dana moći normalno igrati.

Je li ga iznenadio manji kadar Dinama?

- To nije normalno za Dinamo. Devet bodova prednosti nam daje sigurnost, ali ne volim kada se ekipa mora previše oslanjati na mlade igrače. Na njih se treba oslanjati postupno. Trebamo imati 22, 23 igrača ujednačene kvalitete. Ali, neki mladi igrači će dobiti šansu kakvu ne bi dobili da su okolnosti uobičajene.

Dinamo je produžio ugovore s nekim od ključnih igrača.

- To su dečki koji imaju kvalitetu biti ovdje i od kojih očekujemo normalne stvari. Vjerujemo u njih i to je zalog za kvalitetniju budućnost.

Mislav Oršić?

- Ne znam ima li šanse da se vrati, no on je uvijek dobrodošao.

Matija Frigan iz Rijeke se spominje kao pojačanje Dinama.

- Ne bih o tome, ne govorim o drugim igračima.

Skočić je preuzeo mladu reprezentaciju.

- Želim mu svu sreću, posebno na Europskom prvenstvu. Bit će mu lijepo raditi, Savez je velika podrška i rezultati nisu izostali. Želim mu svu sreću.

Dinamo pada pred kraj utakmica.

- Nema smisla sada raditi na fizičkoj pripremi igrača jer je to osjetljivo. Nije jednostavno kada se golovi primaju u zadnjim minutama. To djeluje da nisi dovoljno odlučan, ali to mora biti drugačije jer je teško strepiti do zadnje sekunde.

Kako će mu se biti vratiti na Maksimir?

- Na utakmici u Kranjčevićevoj je bila frka, nisam očekivao onoliku podršku ljudi. Hvala svima na podršci. Nismo osjetili nikakvu negativu. Vjerujem da će tako biti i sutra, a na nama je onda da to vratimo kao što smo vratili u Kranjčevićevoj.