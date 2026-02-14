Naši Portali
SLAB NASTUP

Zubčić na 16. mjestu nakon prve vožnje veleslaloma, ima ogroman zaostatak

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao
Igor Soban/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Hina
14.02.2026.
u 10:09

Zubčić je startao kao 13. od 81 prijavljenog veleslalomaša. Hrvatski skijaš je već na prvom prolazu imao 0.94 sekunde zaostatka, na drugom 1.75, na trećem 2.49, a na kraju 2.67 sekunde zauzevši na koncu 16. mjesto nakon što je nastupilo prvih 40 od 81 skijaša.

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 16. mjesto nakon prve vožnje veleslaloma na Zimskim olimpijskim igrama u Bormiju zaostavši za vodećim Brazilcem Lucasom Braathenom Pinheirom skoro tri sekunde.

Prvi se niz stazu Stelvio u Bormiju spustio Brazilac Lucas Braathen Pinheiro ostvarivši najbrže vrijeme prve vožnje, 1:13.92.

Najveći kandidat za zlato i branitelj naslova iz Pekinga Švicarac Marco Odermatt bio je drugi sa 0.95 sekundi zaostatka, dok je treći još jedan Švicarac Loic Meillard sa 1.57 sekundi minusa.

Duga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.

Duga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.

Zubčiću je ovo četvrti olimpijski veleslalom. Na prvom, u Sočiju 2014. nije došao do cilja prve vožnje. Na drugom, u Pjongčangu 2018., osvojio je 24. mjesto, a prije četiri godine u Pekingu je ostvario svoj najbolji rezultat na Igrama, osvojivši 10. mjesto, čime je nadmašio 12. mjesto u alpskoj kombinaciji iz Pjongčanga.

Osim u veleslalomu, Zubčić će u Bormiju nastupiti i u slalomu, koji je na rasporedu u ponedjeljak, 16. veljače, a na kojem će mu se pridružiti Samuel Kolega i Istok Rodeš.

ZOI 2026. Filip Zubčić

AL
AP_LApapa
10:16 14.02.2026.

Lukas Pineiro ipak najveća faca. To je bila škola skijanja. Ovi papci iz studija HTV-a totalno promašili prognozu.

Avatar white socks
white socks
10:44 14.02.2026.

Najbolje da se ne kvalificira u drugu vožnju, da se ne muči. Bilo mi ga žao gledati u prvoj vožnji.

MO
moroder
11:14 14.02.2026.

Tak daaa...

