Lindsey Vonn prolazi kalvariju nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama

Američku skijašicu Lindsey Vonn (41) očekuju još dvije operacije nakon teškog prijeloma noge nakon pada na spustu na Olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Amerikanka se liječi u bolnici u Trevisu nakon što je u nedjeljnoj utrci pala 13 sekundi nakon starta.

Osvajačica zlatne spustaške medalje iz 2010. godine, te bronce iz 2018. je ramenom zakačila vrata, izgubivši kontrolu nakon čega je odletjela u zrak i pri velikoj brzini pala. Na televiziji se moglo čuti kako vrišti od bolova. Brzo ju je okružilo nekoliko liječnika i službenika prije nego što je stigao helikopter i odvezao je na nosilima u bolnicu. Vonn je nastupila premda je nedavno pokidala križne ligamente lijevog koljena.

U video poruci objavljenoj iz bolničkog kreveta u petak, Vonn je svima zahvalila na porukama i darovima.

"Bok ljudi, samo sam vam htjela dati malu novost i zahvaliti svima koji su mi slali cvijeće i pisma. Bilo je jednostavno nevjerojatno i stvarno mi je puno pomoglo. Bilo je to prilično teških nekoliko dana u bolnici. Konačno se osjećam kao ja. Imam dug, dug put pred sobom," kazala je 41-godišnja Amerikanka.

U nedjelju je prvi put operirana u Trevisu zbog kompliciranog prijeloma tibije, a zatim još dva puta u sljedećim danima.

"Sutra ću imati još jednu operaciju i nadam se da će sve dobro proći, a onda ću potencijalno moći otići i vratiti se kući, nakon čega će mi trebati još jedna operacija. Još uvijek ne znam točno što to podrazumijeva dok ne dobijem bolje snimke, ali otprilike sam tu gdje sam trenutno," dodala je.