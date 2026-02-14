Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 50
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIJE JOJ LAKO

Lindsey Vonn prolazi kalvariju nakon teškog pada na Zimskim olimpijskim igrama

Lindsey Vonn i Novak Đoković
Foto: Reuters/Pixsell
1/3
VL
Autor
Hina
14.02.2026.
u 10:41

"Sutra ću imati još jednu operaciju i nadam se da će sve dobro proći, a onda ću potencijalno moći otići i vratiti se kući, nakon čega će mi trebati još jedna operacija. Još uvijek ne znam točno što to podrazumijeva dok ne dobijem bolje snimke, ali otprilike sam tu gdje sam trenutno," dodala je.

Američku skijašicu Lindsey Vonn (41) očekuju još dvije operacije nakon teškog prijeloma noge nakon pada na spustu na Olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Amerikanka se liječi u bolnici u Trevisu nakon što je u nedjeljnoj utrci pala 13 sekundi nakon starta.

Osvajačica zlatne spustaške medalje iz 2010. godine, te bronce iz 2018. je ramenom zakačila vrata, izgubivši kontrolu nakon čega je odletjela u zrak i pri velikoj brzini pala. Na televiziji se moglo čuti kako vrišti od bolova. Brzo ju je okružilo nekoliko liječnika i službenika prije nego što je stigao helikopter i odvezao je na nosilima u bolnicu. Vonn je nastupila premda je nedavno pokidala križne ligamente lijevog koljena.

U video poruci objavljenoj iz bolničkog kreveta u petak, Vonn je svima zahvalila na porukama i darovima.

"Bok ljudi, samo sam vam htjela dati malu novost i zahvaliti svima koji su mi slali cvijeće i pisma. Bilo je jednostavno nevjerojatno i stvarno mi je puno pomoglo. Bilo je to prilično teških nekoliko dana u bolnici. Konačno se osjećam kao ja. Imam dug, dug put pred sobom," kazala je 41-godišnja Amerikanka.

U nedjelju je prvi put operirana u Trevisu zbog kompliciranog prijeloma tibije, a zatim još dva puta u sljedećim danima.

"Sutra ću imati još jednu operaciju i nadam se da će sve dobro proći, a onda ću potencijalno moći otići i vratiti se kući, nakon čega će mi trebati još jedna operacija. Još uvijek ne znam točno što to podrazumijeva dok ne dobijem bolje snimke, ali otprilike sam tu gdje sam trenutno," dodala je.
Ključne riječi
ZOI 2026. Lindsey Vonn

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!