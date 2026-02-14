Naši Portali
DRŽAVNE POČASTI

Izbacili ga sa ZOI-ja zbog 'kacige sjećanja' na poginule prijatelje, a sada ga je Zelenski odlikovao

Skeleton - IOC President Kirsty Coventry meets skeleton racer Vladyslav Heraskevych of Ukraine
Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
14.02.2026.
u 11:45

Heraskevič je diskvalificiran u četvrtak kada je porota Međunarodne federacije za bobsleigh i skeleton presudila da prikaz sportaša ubijenih od ruske invazije na Ukrajinu 2022. krši pravila o političkoj neutralnosti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dodijelio je najviše državno odlikovanje ukrajinskom reprezenativcu u skeletonu Vladislavu Heraskeviču (27) koji je diskvalificiran s Olimpijskih igara nakon što nije želio odustati od nastupa sa "kacigom sjećanja" u čast poginulih ukrajinskih sportaša u ratu s Rusijom.

Čast je članu ukrajinske olimpijske reprezentacije dodijeljena za "nesebičnu službu ukrajinskom narodu, građansku hrabrost i patriotizam u obrani ideala slobode i demokratskih vrijednosti". Orden slobode jedno je od najviših državnih odlikovanja Ukrajine, kojim se priznaju građani za izvanrednu službu zemlji.

Zelenski je odlikovao Heraskeviča, pohvalivši njegov stav u sporu s Međunarodnim olimpijskim odborom (MOK) oko kacige u čast sportaša poginulih u ruskoj invaziji. 

Ukrajinski predsjednik i Heraskevič su se sastali na marginama godišnje Munchenske sigurnosne konferencije.

"Medalje su važne za Ukrajinu i za vas, ali čini mi se da je najvažnije tko ste," rekao je Zelenski dok je Heraskeviču uručivao Orden.

"Hvala vam na vašem stavu, vašoj snazi ​​i vašoj hrabrosti," poručio je ukrajinski predsjednik.

Heraskevič je rekao predsjedniku kako je ova nagrada "ogromna" i da je sportaši prikazani na kacigi "još više zaslužuju. Zbog njihove žrtve, možemo se natjecati na Olimpijskim igrama," kazao je.

Heraskevič je diskvalificiran u četvrtak kada je porota Međunarodne federacije za bobsleigh i skeleton presudila da prikaz sportaša ubijenih od ruske invazije na Ukrajinu 2022. krši pravila o političkoj neutralnosti.

Ukrajinci su se žalili, ali je Sportski arbitražni sud u petak odbacio žalbu.

"Ovaj skandal je ujedinio ljude diljem svijeta oko našeg problema i oko žrtve ovih velikih sportaša, i vjerujem da je ovaj cilj puno važniji od bilo koje medalje," rekao je novinarima.

Cijeli slučaj je počeo u ponedjeljak kada se ukrajinski reprezentativac pojavio na treningu s kacigom na kojoj su bile slike njegovih ubijenih sportaša sunarodnjaka. Iz MOO-a su mu poručili kako mu neće biti dozvoljen službeni nastup s tom kacigom.

MOO mu je ponudio mogućnost nošenja crne trake na ruci umjesto kacige, no Heraskevič nije želio odustati i sve je završilo njegovom diskvalifikacijom.

Vladislav Heraskevič Volodimir Zelenski

