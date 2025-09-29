Naši Portali
UPALJEN METEOALARM

Užasno nevrijeme odgodilo utakmicu hrvatskog nogometaša u Valenciji: Strahuju od nove tragedije

Heavy rains in Paiporta
Eva Manez/REUTERS
Autori: Vecernji.hr , Hina
29.09.2025.
u 22:28

U španjolskoj provinciji Valencia proglašen je crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Utakmica je premještena na utorak.

Susret sedmog kola španjolskog nogometnog prvenstva između Valencie i Real Ovieda, zakazan za ponedjeljak navečer, odgođen je zbog upozorenja na obilne kiše, objavili su klubovi. U španjolskoj provinciji Valencia proglašen je crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Utakmica je premještena na utorak.

Regija Valencia pretrpjela je velike poplave prošlog listopada u kojima je poginulo više od 200 ljudi, a uništene su brojne kuće i imovina. Valencia se trenutačno nalazi na 12. mjestu Primere s osam bodova, dok je Oviedo, za kojeg igra hrvatski nogometaš Josip Brekalo, na 19. mjestu s tri boda koliko ima i Girona na začelju.

Vodi Barcelona sa 19 bodova ispred Real Madrida sa 18 bodova.

Drama na vrhuncu, što znači pobuna Dinama i Rudeša?
Ključne riječi
La Liga Real Oviedo Josip Brekalo Valencia

