"Uvijek sam sanjao o plavom dresu, ali tko ne bi htio u Hajduk!"

Iako je s Rotorom ispao iz elitnog razreda ruskog nogometa, Josip Čondrić (27) može biti zadovoljan epizodom u Rusiji. Od odlaska iz Istre pa do kraja nedavno završene sezone tržišna vrijednost porasla mu je za gotovo četiri puta (700 tisuća eura). Čondrić sada ulazi u najbolje vratarske godine i njegov put uzlaznom putanjom može ići još desetak godina. U iščekivanju novog angažmana, a možda i povratka u Rusku ligu, odmara se u Zagrebu.

– Zadovoljan sam prvim inozemnim angažmanom. Znao sam dosta o ruskim klubovima, no nisam znao da ću se tako brzo prilagoditi. Puno mi je pomoglo i to što je oko mene u klubu bilo pozitivno ozračje. Ostaje jedino gorak okus što smo na kraju ispali iz lige – kaže Čondrić.

Ispali u zadnjem kolu

A od ostanka u ligi Čondrićev su Rotor iz Volgograda dijelile sekunde.

– U toj zadnjoj utakmici na gostovanju kod Rubina primili smo pogodak u 90. minuti iz sumnjiva jedanaesterca.

Što mu je donijela sezona u Rusiji?

– Prema brojnim stručnim analizama i ocjenama, napredovao sam u svakom smislu. Od 22 utakmice, u šest nisam primio pogodak. Što za momčad koja se borila za ostanak nije nevažno. Važno je da se stalno usavršavam, a klub mi je omogućio sjajne uvjete. Također, stalno sam bio među najbolje ocijenjenim hrvatskim igračima u inozemstvu. Kod nas je to, čini mi se, ostalo neprimijećeno. Baš kao i dobra sezona Filipa Mrzljaka. Prema ocjenama SofaScorea, primjerice, bio sam drugi vratar ruske lige.

Ruska liga je potpuno drukčija od HNL-a na koji se navikao igrajući u Hrvatskoj.

– To su neusporedive relacije. Dok mi praktički nemamo pravi stadion, ruska je infrastruktura zadivljujuća. Sretan sam što sam imao priliku osjetiti što znači igrati na stadionima kakve imaju momčadi poput Zenita, igrati protiv Spartaka, CSKA... Unatoč krizi zbog korone, nije bilo utakmice s manje od 15 tisuća gledatelja. To je u HNL-u ukupan broj gledatelja nekog kluba za cijelu sezonu. U Rusiji sam se osjećao kao igrač, a najvažnije je što sam dokazao da mogu igrati na ozbiljnijoj razini. Htio bih se zahvaliti Romeu Filipoviću koji me odveo u Rusiju.

Mnogi su bili skeptični kada je Čondrić otišao u Rusiju iz HNL-a, smatrali su da se neće afirmirati kada je napustio Istru, klub sa dna HNL-a, no dokazao je suprotno. Unatoč svemu, ističe da ne bi mogao živjeti u Rusiji.

– Ništa se ne može usporediti s Hrvatskom. Tu ću se uvijek vraćati.

Zenit je najbolji

Koji je ruski klub ostavio najveći dojam na njega?

– To je svakako Zenit. Od kvalitete momčadi do predivnog stadiona, a o Sankt Peterburgu da i ne govorim. Od Zenita smo izgubili s 0:6, a ja sam u toj utakmici branio možda i najbolje. Obranio sam 13 udaraca. Razbili su nas, nismo šutnuli na gol. Moglo je biti i 12:0 za Zenit. Ali i Lokomotiv je tamo izgubio 1:6, a puno je bolja momčad od nas.

Postoji li opcija da se i sljedeću sezonu vrati u Rusiju?

– U Rotoru su bili korektni, no zaključio sam da mi treba neki veći rizik. Daleko od toga da ne bih volio opet u Prvu rusku ligu, no za to se mora poklopiti puno stvari.

Ovih dana Čondrića se spominjalo kao opciju za Hajduk...

– Pa kome ne bi godilo da se za njega zanima jedan od naših najboljih klubova. Ja sam oduvijek sanjao o plavom dresu. Ali takve stvari uvijek razdvajam. Ništa se ne može usporediti s ljubavlju koju Hajdukovi navijači daju tom klubu. To je jedinstven primjer u svijetu. Zna se što nosi Hajdukov dres. Do mene još ništa konkretno nije došlo. Samo znam o onome što se spominjalo u medijima.

A što je s pričom o ponudama iz Turske?

– Primarni mi je cilj inozemstvo. Turska je također privlačna destinacija. A htio bih osjetiti i malo drukčiju kulturu i način življenja.

Prati li Euro?

– Pratim samo Hrvatsku, a ostale utakmice u sažecima. Odmaram se malo od nogometa – zaključio je Čondrić.

