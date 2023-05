Utrka Formula 1 u Imoli otkazana zbog obilnih kiša i poplava

Zbog obilnih kiša i poplava u talijanskoj regiji Emilia Romagna otkazana je utrka Formule 1. Velika nagrada u Imoli se trebala održati od 19. do 21. svibnja, no zbog brige za sigurnost posjetitelja, timova i osoblja donesena je odluka o neodržavanju utrke. Odluku su zajedno donijeli predsjednik Formula 1, predsjednik FIA te ministri, predsjednik Automobilskog kluba Italije, predsjednik regije Emilia Romagna i gradonačelnik Imole.

U priopćenju Formule 1 stoji da je otkazivanje utrke ispravno s obzirom na situaciju s kojom se talijanska regija suočava. Smatraju da ne bi bilo ispravno stavljati pritisak na lokalnu vlast i hitne službe u ovako teškim vremenima.

„Donesena odluka je ispravna za sve u lokalnim zajednicama i za zajednicu Formule 1 jer moramo osigurati sigurnost i ne stvarati dodatni teret vlastima dok se bave ovom vrlo užasnom situacijom“, rekao je Stefano Domenicali, predsjednik Formule 1.

Velika nagrada Emilia Romagna trebala je biti šesta utrka ove sezone, no ljubitelji sporta morat će pričekati do sljedećeg vikenda da vide svoje timove kako se natječu. Velika nagrada Monaka održat će se sljedeći tjedan od 26. do 28. svibnja. U borbi za naslov prvaka trenutačno vodi Max Verstappen sa 119 boda, a prati ga njegov timski kolega Checo Perez sa 105 dok je Fernando Alonso na trećem mjestu sa 75.