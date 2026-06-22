Gdje je pobjednica 2. sezone The Voicea? Pred njom je bila blistava karijera, a onda je nestala iz javnosti
Iako je Ruža Janjiš bila neosporni favorit publike i osvojila srca gledatelja svojim iznimnim vokalnim sposobnostima na popularnom natjecanju "The Voice Hrvatska", njezina karijera nije se razvijala onako kako su mnogi predviđali.
- Ovo je stvarno ostvarenje sna. Nisam očekivala da ću pobijediti. Ova pobjeda otvorila mi je vrata glazbenog svijeta. Više ne moram zvati ljude i sve sama pripremati. Sad znam da ću snimiti album za Universal i, nadam se, napraviti pravu karijeru. Vjerujem da ćemo ići u smjeru pop-rocka jer volim nešto grublji izričaj, uz puno gitara - izjavila je netom nakon pobjede Janjiš čija je mentorica bila Indira Levak.
Međutim, unatoč početnom entuzijazmu i obećavajućim izgledima, mlada pjevačica iznenada je nestala iz javnog života. Nakon kratkog perioda intenzivne medijske pozornosti i slave, Ruža se povukla iz svijeta showbusinessa, ostavljajući svoje obožavatelje u čudu i potičući brojna nagađanja o razlozima njezina neočekivanog odlaska sa scene.
Njezina životna priča odjeknula je u javnosti jer se činilo kao da je riječ o nekakvom filmu. Naime, svoju biološku majku nikada nije upoznala, a majka koja ju je odgajala preminula je dok je bila dijete.
O njoj i njezinom bratu Marku brinuli su otac i baka, a kada je otac preminuo, potpunu brigu o Ruži i Marku preuzela je baka. Inače su se tijekom rata kao obitelj doselili iz Odžaka u Sloveniju, a potom u Hrvatsku.
Na upite fanova i pratitelja gdje se nalazi, kratko je odgovorila da je u Grazu. Tijekom showa je otkrila da joj tamo živi dečko, a poznato je i kako je prije dvije godine prestala surađivati s bendom Babylon i da je neko vrijeme pjevala u akustičnom duu The Brown Bunny.