Gdje je pobjednica 2. sezone The Voicea? Pred njom je bila blistava karijera, a onda je nestala iz javnosti

Iako je Ruža Janjiš bila neosporni favorit publike i osvojila srca gledatelja svojim iznimnim vokalnim sposobnostima na popularnom natjecanju "The Voice Hrvatska", njezina karijera nije se razvijala onako kako su mnogi predviđali.
Iako je Ruža Janjiš bila neosporni favorit publike i osvojila srca gledatelja svojim iznimnim vokalnim sposobnostima na popularnom natjecanju "The Voice Hrvatska", njezina karijera nije se razvijala onako kako su mnogi predviđali.
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
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Nakon trijumfalne pobjede u showu 2016. godine, glazbeni stručnjaci i obožavatelji jednoglasno su joj proricali blistavu budućnost u svijetu glazbe.
Nakon trijumfalne pobjede u showu 2016. godine, glazbeni stručnjaci i obožavatelji jednoglasno su joj proricali blistavu budućnost u svijetu glazbe.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Očekivalo se da će Ruža postati nova zvijezda hrvatske pop scene, s potencijalnim nastupima na Eurosongu i međunarodnim uspjehom na horizontu.
Očekivalo se da će Ruža postati nova zvijezda hrvatske pop scene, s potencijalnim nastupima na Eurosongu i međunarodnim uspjehom na horizontu.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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- Ovo je stvarno ostvarenje sna. Nisam očekivala da ću pobijediti. Ova pobjeda otvorila mi je vrata glazbenog svijeta. Više ne moram zvati ljude i sve sama pripremati. Sad znam da ću snimiti album za Universal i, nadam se, napraviti pravu karijeru. Vjerujem da ćemo ići u smjeru pop-rocka jer volim nešto grublji izričaj, uz puno gitara - izjavila je netom nakon pobjede Janjiš čija je mentorica bila Indira Levak.
- Ovo je stvarno ostvarenje sna. Nisam očekivala da ću pobijediti. Ova pobjeda otvorila mi je vrata glazbenog svijeta. Više ne moram zvati ljude i sve sama pripremati. Sad znam da ću snimiti album za Universal i, nadam se, napraviti pravu karijeru. Vjerujem da ćemo ići u smjeru pop-rocka jer volim nešto grublji izričaj, uz puno gitara - izjavila je netom nakon pobjede Janjiš čija je mentorica bila Indira Levak.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Međutim, unatoč početnom entuzijazmu i obećavajućim izgledima, mlada pjevačica iznenada je nestala iz javnog života. Nakon kratkog perioda intenzivne medijske pozornosti i slave, Ruža se povukla iz svijeta showbusinessa, ostavljajući svoje obožavatelje u čudu i potičući brojna nagađanja o razlozima njezina neočekivanog odlaska sa scene.
Međutim, unatoč početnom entuzijazmu i obećavajućim izgledima, mlada pjevačica iznenada je nestala iz javnog života. Nakon kratkog perioda intenzivne medijske pozornosti i slave, Ruža se povukla iz svijeta showbusinessa, ostavljajući svoje obožavatelje u čudu i potičući brojna nagađanja o razlozima njezina neočekivanog odlaska sa scene.
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Njezina životna priča odjeknula je u javnosti jer se činilo kao da je riječ o nekakvom filmu. Naime, svoju biološku majku nikada nije upoznala, a majka koja ju je odgajala preminula je dok je bila dijete.
Njezina životna priča odjeknula je u javnosti jer se činilo kao da je riječ o nekakvom filmu. Naime, svoju biološku majku nikada nije upoznala, a majka koja ju je odgajala preminula je dok je bila dijete.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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O njoj i njezinom bratu Marku brinuli su otac i baka, a kada je otac preminuo, potpunu brigu o Ruži  i Marku preuzela je baka. Inače su se tijekom rata kao obitelj doselili iz Odžaka u Sloveniju, a potom u Hrvatsku.
O njoj i njezinom bratu Marku brinuli su otac i baka, a kada je otac preminuo, potpunu brigu o Ruži  i Marku preuzela je baka. Inače su se tijekom rata kao obitelj doselili iz Odžaka u Sloveniju, a potom u Hrvatsku.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ruža je inače studirala na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku, a posljednji trag na društvenim mrežama zabilježila je fotografijom na Instagramu 2019. godine.
Ruža je inače studirala na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku, a posljednji trag na društvenim mrežama zabilježila je fotografijom na Instagramu 2019. godine.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Na upite fanova i pratitelja gdje se nalazi, kratko je odgovorila da je u Grazu. Tijekom showa je otkrila da joj tamo živi dečko, a poznato je i kako je prije dvije godine prestala surađivati s bendom Babylon i da je neko vrijeme pjevala u akustičnom duu The Brown Bunny.
Na upite fanova i pratitelja gdje se nalazi, kratko je odgovorila da je u Grazu. Tijekom showa je otkrila da joj tamo živi dečko, a poznato je i kako je prije dvije godine prestala surađivati s bendom Babylon i da je neko vrijeme pjevala u akustičnom duu The Brown Bunny.
Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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