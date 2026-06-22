Analitika otkrila kolike šanse reprezentacije imaju za veliki rezultat na SP-u, Hrvatska stoji odlično

U tijeku je drugo kolo grupne faze Svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i SAD-u. Hrvatska svoju drugu utakmicu igra u noći s utorka na srijedu u jedan sat iza ponoći u Torontu protiv Paname. Vatreni su u prvom kolu poraženi od Engleske s 4:2 što znači da najvjerojatnije neće osvojiti prvo mjesto u skupini, no i dalje ima odlične šanse na ovom turniru.

Platforma Football Meets Data izbacila je nove izračune za svaku reprezentaciju koje su joj šanse da ode daleko na turniru. Podsjetimo, u nokaut-fazu prolaze dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine i osam od 12 najboljih trećih. To znači da ukupno 32 reprezentacije prolaze grupnu fazu, a Hrvatska po najnovijim izračunima ima čak 86 posto šanse za plasman među te 32 momčadi.

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Jedina stavka koja može biti malo problematična jest što po trenutačnim simulacijama Hrvatska u 36.5 posto slučajeva u šesnaestini finala igra protiv Portugala, dok u 34.5 posto simulacija izvlači i neugodnu Kolumbiju. Pretpostavka je da će Portugal osvojiti svoju skupinu, a Hrvatska završiti druga u skupini L. Pobjednik tog ogleda u osmini finala bi najvjerojatnije igrao protiv Španjolske. Dobra stvar je što je drugi dio tog dijela ždrijeba podosta slabiji pa bi potencijalni protivnici u polufinalu mogli biti SAD, BiH, Senegal ili Egipat.

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Hrvatska može proći i kao jedna od najboljih trećih, a predviđa se da će za to biti potrebna tri boda i pozitivna gol-razlika, ali tada bi ju čekao još teži ždrijeb. Naravno, nije nemoguće ni da Hrvatska dođe do prvog mjesta u skupini za što bi morala pobijediti u preostale dvije utakmice i dočekati kikseve Engleske.