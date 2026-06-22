Osiguranje spriječilo skandal na utakmici Irana i Belgije: Izbio incident i na tribinama

Osiguranje na utakmici Svjetskog nogometnog prvenstva između Belgije i Irana u Los Angelesu, koja je završila 0-0, spriječilo je upad navijača na travnjak, objavila je Međunarodna nogometna federacija (Fifa).
Sudeći prema fotografijama, muškarac koji je nosio majicu s bivšom iranskom zastavom pokušao se probiti na teren, ali su ga zaustavili djelatnici osiguranja.Mbappe iznenadio iskrenim odgovorom na pitanje o pauzama za vodu: FIFA će biti sretna
Osiguranje je moralo intervenirati i na tribinama, ali Fifa nije pojasnila okolnosti te intervencije, već je zamolila očevice za dodatne informacije.
Iransko sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu je već tjednima pod povećalom zbog vojnog sukoba SAD-a i Irana. Iranska nogometna reprezentacija je svoj kamp za vrijeme Svjetskog prvenstva morala premjestiti iz Arizone u Meksiko. Također, prilikom dolaska i odlaska na utakmice koje su u SAD-u za iransku reprezentaciju vrijede stroža ograničenja. Zbog putnih ograničenja Iran je najavio da će se žaliti Fifi.
Nakon dva kola u skupini G Svjetskog prvenstva na vrhu je Egipat sa četiri boda. Iran i Belgija imaju po dva boda, a Novi Zeland jedan.
čuj ovo, radili sranja, osiguranje ih sprečilo i sad će se oni žaliti, kome i zašto, treba ih vratit od kud su došli i završena priča.