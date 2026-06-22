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VIDEO Ibrahimović se brutalno našalio na račun kolegice u studiju: 'Obukla si se kao da ideš na sprovod'

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AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
22.06.2026.
u 11:43

Ibrahimović je u samoj emisji nasmijao mnoge kada je analizirajući utakmicu Belgije i Irana rekao kako je bila toliko dosadna da je u prvom poluvremenu gotovo zaspao, a za vrijeme drugog dijela stvarno jest zaspao.

Legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović obnaša funkciju stručnog sukomentatora za američku televiziju FOX Sports na Svjetskom prvenstvu koje se igra u toj zemlji kao i Meksiku te Kanadi. Karizmatični Ibrahimović brzo se snašao u novoj ulazi te njegove izjave emisije gotovo svaki nasmijavaju gledatelje, a isječci redovno postaju viralni na društvenim mrežama.

Posljednji takav slučaj dogodio se u jučerašnjoj emisiji u kojoj su njega voditeljica Rebecca Lowe, Alexi Lalas i također legenda svjetskog nogometa Thierry Henry. Ibrahimović se našalio na račun modnog izražaja svoje kolegice te joj je poručio da se "odjenula kao da ide na sprovod".

Potom se okrenuo Lalasu i rekao "Alexi je živ ne brinite". Bivši američki nogometni reprezentativac nije mu ostao i dužan i poručio Ibrahimoviću da izgleda kao da bi trebao poželjeti dobrodošlicu ljudima koji dolaze na Fantasy Island - ta je rečenica inspirriana poznatom televizijskom emisjom i njenim voditeljem Mr. Roarkeom kojem je Ibrahimović sličio, barem po Lalasu.

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Ibrahimović je u samoj emisji nasmijao mnoge kada je analizirajući utakmicu Belgije i Irana rekao kako je bila toliko dosadna da je u prvom poluvremenu gotovo zaspao, a za vrijeme drugog dijela stvarno jest zaspao.
Ključne riječi
sprovod emisija SP 2026. Zlatan Ibrahimović

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