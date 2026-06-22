VIDEO Ibrahimović se brutalno našalio na račun kolegice u studiju: 'Obukla si se kao da ideš na sprovod'

Legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović obnaša funkciju stručnog sukomentatora za američku televiziju FOX Sports na Svjetskom prvenstvu koje se igra u toj zemlji kao i Meksiku te Kanadi. Karizmatični Ibrahimović brzo se snašao u novoj ulazi te njegove izjave emisije gotovo svaki nasmijavaju gledatelje, a isječci redovno postaju viralni na društvenim mrežama.

Posljednji takav slučaj dogodio se u jučerašnjoj emisiji u kojoj su njega voditeljica Rebecca Lowe, Alexi Lalas i također legenda svjetskog nogometa Thierry Henry. Ibrahimović se našalio na račun modnog izražaja svoje kolegice te joj je poručio da se "odjenula kao da ide na sprovod".

Zlatan Ibrahomvic: “Rebecca, you look like you dressed for a funeral. Alexi (Lalas) is alive, don’t worry.”



Lalas: “You look like you should be welcoming people to Fantasy Island.”



And Thierry Henry was quietly entertained by it all here 😂



🎥 @TWDTV1 pic.twitter.com/2kft29yKRj — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) June 21, 2026

Potom se okrenuo Lalasu i rekao "Alexi je živ ne brinite". Bivši američki nogometni reprezentativac nije mu ostao i dužan i poručio Ibrahimoviću da izgleda kao da bi trebao poželjeti dobrodošlicu ljudima koji dolaze na Fantasy Island - ta je rečenica inspirriana poznatom televizijskom emisjom i njenim voditeljem Mr. Roarkeom kojem je Ibrahimović sličio, barem po Lalasu.

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Ibrahimović je u samoj emisji nasmijao mnoge kada je analizirajući utakmicu Belgije i Irana rekao kako je bila toliko dosadna da je u prvom poluvremenu gotovo zaspao, a za vrijeme drugog dijela stvarno jest zaspao.