The Independent donosi

Veliki preokret oko Vuškovića: Uskoro bi mu se mogao ostvariti najveći sportski san

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Hamburg SV
Fabian Bimmer/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
26.05.2026.
u 20:47

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković mogao bi ostati u Hamburgu. Engleski mediji objavili su da mu Tottenham nudi novi ugovor i posudbu natrag. Njegova želja jest igrati zajedno s bratom Mariom u HSV-u, a san bi mu se mogao ostvariti kada starijem Vuškoviću istekne suspenzija. 

Vatreni se emotivnom porukom oprostio od navijača, ali čini se da epizoda Luke Vuškovića u Hamburgu nije gotova. Ugledni britanski portal The Independent donosi vijest o preokretu. Naime, Tottenham planira mladom hrvatskom stoperu ponuditi novi, poboljšan ugovor, a zatim ga odmah poslati natrag u HSV na još jednu godišnju posudbu.

Za Luku je vjerojatno glavni motiv za ostanak u Hamburgu prilika da napokon zaigra sa starijim bratom Mariom. Njemu uskoro istječe suspenzija zbog dopinga, a HSV je pokazao da na njega ozbiljno računa potpisavši s njim novi ugovor koji će početi trajati nakon kraja suspenzije. 

​- Poznato je da je moja želja igrati za HSV uz brata Marija. Ali u nogometu ne možete imati sve što želite. Od ovog ljeta ponovno ću biti igrač Tottenhama - izjavio je nedavno Luka, no čini se da bi mu se velika želja ipak mogla ispuniti.ž

Vatreni Bundesliga HSV Luka Vušković

