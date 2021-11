Usman peti put obranio pojas, Gaethje slavio u spektakularnoj borbi

Kamaru Usman je nakon pet iscrpljujućih rundi obranio naslov UFC-ova prvaka velter kategorije. Nigerijski borac je na UFC 268 priredbi u Madison Square Garden u New York jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Colbyja Covingtona, piše Croring.

Usman je tako stigao do 20. pobjede u karijeri i 14. u UFC-u kojom je po peti put obranio pojas prvaka.

Obojica su ispitivački krenuli u meč, a prvi je u napad krenuo Covington koji je rušio Usmana. No prvak se obranio, te su se vratili u borbu na nogama.

Polovicom runde je i Usman rušio protivnika, ali Colby odmah izvukao. Viđeno je malo akcije na otvaranju meča, u kojem je Usman bio nešto agresivniji. Colby je nakon sudara glavama dobio posjekotinu ispod desnog oka.

Kamaru je nastavio dominirati, dok se Covington uglavnom branio. Pokušao je u drugoj rundi rušiti prvaka, ali u tome nije uspijevao. Usman je nastavio koristiti svoj duže ruke.

Prvak je na kraju runde s dva snažna kroše dvaput rušio Colbyja koji se čudesno izvukao i izdržao rundu. Nigerijac je pokazao veliku nadmoć.

Prvak je nastavio u istom ritmu, dok je Colby pokušavao lijevim ‘high kickom’ ugroziti Kamarua. Pokušao je Covington pri kraju runde rušiti Usmana, ali se Nigerijac obranio.

U četvrtoj rundi Covington je napokon pružio pravi otpor Usmanu. Prvak je bio nešto rezerviraniji, valjda svjestan kako je prve tri runde bio mnogo bolji protivnik. Obojica su izmijenili nekoliko snažnih udaraca.

Colbyjevi pokušaji u posljednjoj rundi nisu poremetili Usmanovu koncentraciju, koji je borbu uspješno kontrolirao do kraja.

Bila je to njihova druga međusobna borba, prije dvije godine Usman je prekidom u petoj rundi pobijedio Covingtona.

Rose Namajunas obranila je pojas prvakinje slamka kategorije. Amerikanka je u sunaslovnoj borbi podijeljenom odlukom sudaca svladala Kineskinju Weili Zhang.

Weili Zhang je krenula s ‘low kickovima’, dok je Rose strpljivo vrebala priliku. Kineskinja je sredinom runde uspjela rušiti Amerikanku, te uspjela uzeti gornju poziciju. Rose se izvukla iz teške pozicije i vratila borbu na noge.

Strpljivo je Amerikanka čekala svoje prilike i u drugoj rundi, te je nekoliko puta dobro pogodila Weili Zhang. No Kineskinja je znala uzvratiti, a i bila je mnogo aktivnija.

U drugoj polovici runde je dobro pogodila Rose i činilo se da je uzdrmana, ali se izvukla. Amerikanka je u završnici uspjela rušiti Weili Zhang, ali je vrijeme isteklo.

Borkinje su i u nastavku krenule strpljivo. Tek nakon polovice treće runde krenule su s izmjenjivanjem udaraca, a Weili Zhang je u završnici ponovno rušila suparnicu. No nije bilo vremena da možda završi borbu.

Nešto više akcije viđeno je četvrtoj rundi u kojoj su obje borkinje izmijenile nekoliko snažnih udaraca. Ponovno je Kineskinja rušila Amerikanku, no Rose se izvukla i uzela gornju poziciju, ali nije ozbiljnije ugrozila suparnicu.

Rose Namajunas je početkom posljednje runde rušila Weili Zhang, ali se Kineskinja se uspješno branila. Amerikanka je dominirala do kraja borbe, što je bilo dovoljno sucima da meč na kraju boduju u korist prvakinje. Bila je to njezina treća pobjeda u nizu.

A sjajnu večer otvorila je borba u lakoj kategoriji u kojoj je Justin Gaethje jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Michaela Chandlera. Gaethje nikad u karijeri nije izgubio na bodove.

Obojica su odmah krenula žestoko s ‘low kickovima’. Udarci su sijevali s jedne i druge strane, te su se oba borca dosta potrošila. Justin je nešto više pritiskao, no Michael se uspješno branio i vraćao kontrama.

I drugoj rundi su nastavili u visokom ritmu. U jednom trenutku Gaethje je aperkatom uzdrmao i srušio Chandlera. Činilo se kako bi meč mogao biti prekinut, ali se Michael nakon niza udaraca izvukao iz teške situacije. Gaethje je sve češće pogađao aperkatima. Kraj runde su obojica dočekala na nogama.

U nastavku je Justin nastavio dominirati, a njegovi su udarci pogađali u prava mjesta. Chandleru je u posljednjoj rundi trebao prekid, jer je Gaethje stigao do solidne bodovne prednosti.

Imao je nekoliko atraktivnih pokušaja, čak je i rušio protivnika, ali to nije bilo dovoljno. Gaethje je do kraja kontrolirao borbu i stigao do pobjede.

Veliko zanimanje privukla je borba Alexa Pereire koji je imao svoj debi nakon dolaska iz Gloryja. Brazilac je na početku druge runde letećim koljenom pogodio Andreasa Michailidisa, a onda je s još dva udarca prisilio suca da prekine borbu.

Shane Burgos je u sjajnoj borbi perolake kategorije jednoglasnom odlukom sudaca svladao Billyja Quarantilla. Njihov će okršaj ostati zapisan kao dvoboj s najviše ispaljenih udaraca u povijesti perolake kategorije.

Od prve runde borci su krenuli razmjenjivati udarce i u tome se nisu štedjeli.

Činilo se kako su nakon dvije runde bodovno izjednačeni, no Burgos je uputio više udaraca u noge. Shane je pogađao Billyjevu lijevu nogu te ga gotovo onesposobilo. Burgos je napravio razliku u bodovima i prekinuo niz od dva poraza.

Veteran Frankie Edgar se prvi put pojavio nakon veljače i brutalnog nokauta letećim koljenom protiv Coryja Sandhagena, no ponovo je izgubio. Marlon Vera je u trećoj rundi ‘front kickom’ nokautirao Edgara i stigao do najveće pobjedu u karijeri.