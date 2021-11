Tvrdi da se rodio u 'srpskoj Dalmaciji', često provocira Hrvate, a sada je u red dovodio Srbe

Crvena zvezda sinoć je na Marakani s 1:0 poražena od Midtjyllanda u četvrtom kolu Europske lige, a bio je to susret koji su obilježili neredi domaćih navijača.

Naime, Delije su nakon utakmice svoj bijes željeli iskazati na mađarskom sucu Tamasu Bognaru za kojeg su smatrali da ih je oštetio.

Dok je sudac nakon utakmice išao prema svlačionici, domaći huligani su ga zasuli hrpom predmeta. No, umjesto njega su slučajno pogodili Zvezdinog kondicijskog trenera Federica Pannoncinija. On se srušio ne teren te je odveden u bolnicu gdje mu je dijagnosticirano napuknuće lubanje.

Tu je reagirao vratar Zvezde Milan Borjan koji je prvi pomogao kondicijskom treneru Zvezda, ali onda i protivničkim igračima. Naime, igrači Midtjyllanda su se uplašili kada su vidjeli "paljbu" sa sjevera. Stoga je Borjan stao ispred tunela i nije se maknuo do posljednji danski igrač nije napustio travnjak.

A kada su Delije pogodile Pannoncinija Borjan je stao ispod sjeverne tribine i odlučio "uvesti reda". Ljutito je gestikulirao prema huliganima i tražio da prestanu bacati predmete.

- Borjan je uradio nešto nevjerojatno. Pomogao je igračima koji su bili u teškoj situaciji. On je gentleman, a poslije utakmice je došao u svlačionicu i rekao da je to nogomet, da se takve stvari događaju i da mu je žao zbog situacije. Tako to radi pravi kapetan - rekao je kapetan danske momčadi Erik Sviatchenko.

No, treba naglasiti i da je Borjan prilično kontroverzan tip. Kanadski je reprezentativac rođen u Kninu 1987. godine. Borjan sam tvrdi kako je rođen u 'srpskom' Kninu, a i cijelu Dalmaciju naziva 'srpskom'.

Ovaj osvjedočeni velikosrbin često provocira pa je tako jednom pekao rakiju u majici na kojoj na ćirilici piše "Srpska Krajina". Borjan se ljuti kad god netko kaže da je rođen u Hrvatskoj.

- Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj. Rođen sam u Krajini, to je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina - rekao je jednom Borjan, dok je drugi put sramotno istaknuo:

- Kad sam došao u klub, rekao sam da sam iz Knina i da sam kao čovjek rođen u tom gradu ispunio san dolaskom u Crvenu zvezdu. To je dio mene! Znam tko sam i odakle dolazim! Knin je uvijek bio zvezdaški grad, a ova pobjeda nad Kolnom bio je za cijelu srpsku Dalmaciju.

