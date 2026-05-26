SLAVNI ARGENTINAC

Messijeva ozljeda izazvala je paniku diljem svijeta. Sada je objavljeno koliko je ozbiljno

Major League Soccer - Inter Miami CF v Austin FC
Foto: MARCO BELLO/REUTERS
Hina
26.05.2026.
u 11:30

"Nakon daljnjih liječničkih testova, početna dijagnoza ukazuje na preopterećenje povezano s umorom mišića u lijevom tetivnom mišiću. Vremenski okvir za njegov povratak tjelesnoj aktivnosti ovisit će o njegovom kliničkom i funkcionalnom napretku," objavio je klub.

Trenutak kada se Lionel Messi za vrijeme utakmice između Intera i Philadelphije uhvatio za mišić stražnje lože izazvao je paniku diljem Argentine. Kapetan svjetskih nogometnih prvaka odmah je zatražio izmjenu, a domovina "gauča" je zanijemila.

Miamijev trener Guillermo Hoyos umanjio je važnost problema nakon utakmice, rekavši da je Messi djelovao umorno nakon igranja na "teškom" terenu. No, čini se kako jedan od najboljih nogometaša u povijesti nije teže stradao. Detaljniji liječnički pregledi pokazali su da Messi pati od istegnuća mišića u lijevoj tetivi.

Do početka World Cupa je ostalo tek nešto više od dva tjedna, a branitelje naslova prva utakmica očekuje 16. lipnja protiv Alžira u Kansas Cityju. Argentinu u skupini čekaju i Austrija, te Jordan.

Izbornik Argentine Lionel Scaloni idućeg tjedna će objaviti konačan popis putnika. Messi je u Katru predvodio Argentinu do njihovog trećeg naslova svjetskog prvaka i očekuje se da će ponovno predvoditi momčad na svom šestom World Cupu.

Ove sezone je u 14 utakmica MLS-a upisao 12 golova i osam asistencija.
HI
Hrvat iz Prigorja
11:38 26.05.2026.

Stvarno takva panika, da si žile režemo. 🤣🤣🤣🤣

