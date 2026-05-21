Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BORBA U RIJADU

Upozorenje za Joshuu: 'Pobjedom ću preko noći uništiti najveći meč u povijesti britanskog boksa'

FILE PHOTO: Jake Paul v Anthony Joshua
MARCO BELLO/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
21.05.2026.
u 16:00

Joshua će ponovno nastupiti 25. srpnja u Rijadu, a protivnik će mu biti snažan albanski nokauter Kristian Prenga, koji poručuje da je spreman za bivšeg prvaka.

Mnogi već kuju planove za veliki britanski obračun između Anthonyja Joshue i Tysona Furyja, koja je navodno dogovorena i trebala bi se održati krajem 2026. godine.

Fanovi su se godinama nadali njihovom obračunu dok su obojica bili na tronu, no njihov dvoboj dogodit će se tek sada kada, vjerojatno po posljednji put, traže put k vrhu, piše Croring.

No prije tog obračuna oba vrhunska teškaša imat će borbu za zagrijavanje. Fury je svoju borbu najavio za kolovoz, a Joshua se u akciju vraća za nešto više od mjesec dana.

Anthony je posljednji meč imao lani u prosincu kada je u šestoj rundi nokautirao youtubera Jakea Paula, a onda je u Nigeriji doživio prometnu nesreću.

U toj nesreći poginula su dva AJ-eva bliska člana tima i prijatelja, a dvostruki svjetski prvak bio je lakše ozlijeđen. Vratio se treninzima i uskoro se vraća u ring.

Joshua će ponovno nastupiti 25. srpnja u Rijadu, a protivnik će mu biti snažan albanski nokauter Kristian Prenga, koji poručuje da je spreman za bivšeg prvaka.

– Svi govore o meču između Joshue i Furyja kao da je to gotova stvar, a takvo razmišljanje je vrlo opasno u boksu, pogotovo u teškoj kategoriji. U toj diviziji jedan udarac može promijeniti sve. Neću se boriti zbog plaće ili da se okolo fotografiram, dolazim pobijediti. Pobjedom ću preko noći uništiti najveću borbu u povijesti britanskog boksa – kazao je Kristian Prenga i nastavio:

– Svijet mora shvatiti da nisam drugorazredni borac. Ja sam pravi borac koji je sve zaradio napornim radom. Iznenadit ću se bude li ta borba otišla do kraja. Obojica smo veliki udarači. Nemam straha. To je važno. Mnogi protivnici izgube od Joshue prije nego što uopće uđu u ring. Ali ja ne, treniram kako bih pobijedio. Kada taj mentalitet kombinirate sa snagom teškaša, sve je moguće. Imam teške ruke. Ne treba mi pet ili šest čistih udaraca da promijenim tijek borbe, dovoljan je jedan. I kad ću pogoditi Joshuinu bradu, brzo ćemo saznati koliko još ima snage.
Ključne riječi
Boks Anthony Joshua

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Filip Hrgovi? pobijedio Davida Allena u Doncasteru
Video sadržaj
15
Nakon jubilarne 20. pobjede

Hrgović: Kao Hrvat nemam prostora birati, a trener Abel me uoči meča povrijedio s ljudske strane

– Znam da je to izgledalo lagano, no nije bilo jednostavno jer sam bio pod velikim pritiskom. U statusnom smislu imao sam puno toga izgubiti, a on ništa. Imao sam psihički težak pripremni kamp i nije bilo jednostavno ići na čovjeka, i to pred njegovom publikom, koji nema što izgubiti. Iskreno, nisam mislio da ću tako rano završiti jer u tome nisu uspjeli ni Ortiz, Whyte, Yoka, Price. Mahmudov...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!