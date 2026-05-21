Upozorenje za Joshuu: 'Pobjedom ću preko noći uništiti najveći meč u povijesti britanskog boksa'

Mnogi već kuju planove za veliki britanski obračun između Anthonyja Joshue i Tysona Furyja, koja je navodno dogovorena i trebala bi se održati krajem 2026. godine.

Fanovi su se godinama nadali njihovom obračunu dok su obojica bili na tronu, no njihov dvoboj dogodit će se tek sada kada, vjerojatno po posljednji put, traže put k vrhu, piše Croring.

No prije tog obračuna oba vrhunska teškaša imat će borbu za zagrijavanje. Fury je svoju borbu najavio za kolovoz, a Joshua se u akciju vraća za nešto više od mjesec dana.

Anthony je posljednji meč imao lani u prosincu kada je u šestoj rundi nokautirao youtubera Jakea Paula, a onda je u Nigeriji doživio prometnu nesreću.

U toj nesreći poginula su dva AJ-eva bliska člana tima i prijatelja, a dvostruki svjetski prvak bio je lakše ozlijeđen. Vratio se treninzima i uskoro se vraća u ring.

Joshua će ponovno nastupiti 25. srpnja u Rijadu, a protivnik će mu biti snažan albanski nokauter Kristian Prenga, koji poručuje da je spreman za bivšeg prvaka.

– Svi govore o meču između Joshue i Furyja kao da je to gotova stvar, a takvo razmišljanje je vrlo opasno u boksu, pogotovo u teškoj kategoriji. U toj diviziji jedan udarac može promijeniti sve. Neću se boriti zbog plaće ili da se okolo fotografiram, dolazim pobijediti. Pobjedom ću preko noći uništiti najveću borbu u povijesti britanskog boksa – kazao je Kristian Prenga i nastavio:

– Svijet mora shvatiti da nisam drugorazredni borac. Ja sam pravi borac koji je sve zaradio napornim radom. Iznenadit ću se bude li ta borba otišla do kraja. Obojica smo veliki udarači. Nemam straha. To je važno. Mnogi protivnici izgube od Joshue prije nego što uopće uđu u ring. Ali ja ne, treniram kako bih pobijedio. Kada taj mentalitet kombinirate sa snagom teškaša, sve je moguće. Imam teške ruke. Ne treba mi pet ili šest čistih udaraca da promijenim tijek borbe, dovoljan je jedan. I kad ću pogoditi Joshuinu bradu, brzo ćemo saznati koliko još ima snage.