JEDRENJE

Jurišić drži sedmo mjesto na Europskom prvenstvu

Split: Jedriličari Olimpijci Tonči Stipanović i Filip Jurišić
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Hina
21.05.2026.
u 15:00

Četvrtog dana otvorenog Europskog seniorskog prvenstva u olimpijskim klasama ILCA 6 i ILCA 7, koje se održava u Marini Kaštela, jedrilo se na dva regatna polja u akvatoriju južne strane Čiova, po maestralu jačine do 20 čvorova, a hrvatski jedriličar Filip Jurišić popeo se na sedmo mjesto.

Natjecanje je danas otpočeto u finalnim skupinama – zlatnoj, srebrnoj i brončanoj – gdje borbu za plasman ukupno vodi 328 jedriličara iz 53 zemlje svijeta. 

U klasi ILCA 7 nakon sedam bodovanih jedrenja vodi Novozelanđanin George Gautrey s 23 negativna boda, drugi je Cipranin Pavlos Kontides s 23 boda, dok je na trećem mjestu Nijemac Philipp Buhl s 27 bodova.Od hrvatskih predstavnika najbolji je Filip Jurišić na odličnom sedmom mjestu sa 48 bodova, dok je Tonči Stipanović trenutno 36. sa 115 bodova. U konkurenciji jedriličara do 23 godine najbolji je Norvežanin Theodor Middelthon koji se nalazi na ukupno 12. mjestu.

Kod jedriličarki u klasi ILCA 6 vodstvo je preuzela Mađarka Maria Erdi sa 31 bodom, a u stopu je prati Amerikanka Charlotte Rose sa 32 boda i Belgijka Emma Plasschaert s 33 boda.
Hrvatska predstavnica Petra Marendić nalazi se na 27. mjestu i nastavlja natjecanje u zlatnoj skupini, dok Petra Mastelić jedri u srebrnoj skupini.

U muškoj konkurenciji klase ILCA 6 i dalje dominiraju Talijani. Vodi Claudio Crocco s 10 bodova, drugi je Lorenzo Ghirotti s 12, dok treće mjesto drži Giovanni Bedoni sa 16 bodova.

Od domaćih predstavnika najbolji rezultat drži Toma Smirčić na četvrtom mjestu, Edi Jurman je sedmi, dok je Mislav Barčot osmi u ukupnom poretku.

"Četvrtak će također donijeti vrhunske okršaje na moru budući da nas očekuje po prognozi bura. Start je nanovo točno u podne i plan je odjedriti opet dvije regate za žene, odnosno 3 za muškarce te i zadnji finalni dan europskog prvenstva, petak, završiti sa još dva jedrenja, sve kako bi imali planiranih 12 plovova za bodovanje", kazao je sudac Zlatko Jakelić.
Važna obavijest
