Sergej Jakirović doznao rasplet oko plasmana u Premier ligu, donesena je konačna odluka

Southampton neće nastupiti u subotnjem finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu nakon što je odbačena njegova žalba na izbacivanje iz finala i oduzimanje četiri boda u sljedećoj sezoni, zbog špijuniranja polufinalnog suparnika, objavili su u srijedu iz Engleske nogometne lige.
Souithampton je izbačen u utorak iz finala, nakon što je ustanovljeno da su špijunirali treninge svog suparnika Middlesbrougha uoči njihovog polufinalnog dvoboja.
Upravo će Middlesbrough u subotu na Wembleyju igrati protiv Hull Cityja, koji vodi Sergej Jakirović, u utakmici koja pobjedničkoj momčadi donosi plasman u elitni razred engleskog klupskog nogometa.
Vodstvo te Lige, treba odmah maknuti, i dovesti im ličkog konobara i ostale iz vrha HNS-a, koji znaju "delati"! Oni izbacuju klub zbog "špijunaže"?!? Pa u svakom natjecanju, osobito ako je ogromna lova u pitanju, kakva je u toj Ligi, klubovi se studiozno pripremaju za iduću utakmicu, pa između ostalog i "špijunirajući, budućeg suparnika! Svašta! Takve se stvari u našem Savezu ni u snu ne mogu događati! Ne samo u nogometanju! To garantira HOO s Matešom i njegovom suprugom!