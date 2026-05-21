TRENER HULL CITYJA

Sergej Jakirović doznao rasplet oko plasmana u Premier ligu, donesena je konačna odluka

Hull City v Sheffield United EFL Sky Bet Championship 04/10/2025.
Foto: IMAGO/Ian Lyall/IMAGOSPORT
1/5
VL
Autor
Hina
21.05.2026.
u 08:30

Souithampton je izbačen u utorak iz finala, nakon što je ustanovljeno da su špijunirali treninge svog suparnika Middlesbrougha uoči njihovog polufinalnog dvoboja.

Southampton neće nastupiti u subotnjem finalu doigravanja za plasman u englesku Premier ligu nakon što je odbačena njegova žalba na izbacivanje iz finala i oduzimanje četiri boda u sljedećoj sezoni, zbog špijuniranja polufinalnog suparnika, objavili su u srijedu iz Engleske nogometne lige.

Upravo će Middlesbrough u subotu na Wembleyju igrati protiv Hull Cityja, koji vodi Sergej Jakirović, u utakmici koja pobjedničkoj momčadi donosi plasman u elitni razred engleskog klupskog nogometa.
AK
akšud
09:07 21.05.2026.

Vodstvo te Lige, treba odmah maknuti, i dovesti im ličkog konobara i ostale iz vrha HNS-a, koji znaju "delati"! Oni izbacuju klub zbog "špijunaže"?!? Pa u svakom natjecanju, osobito ako je ogromna lova u pitanju, kakva je u toj Ligi, klubovi se studiozno pripremaju za iduću utakmicu, pa između ostalog i "špijunirajući, budućeg suparnika! Svašta! Takve se stvari u našem Savezu ni u snu ne mogu događati! Ne samo u nogometanju! To garantira HOO s Matešom i njegovom suprugom!

