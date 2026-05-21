U BUDIMPEŠTI

Hrvatska osvojila šest zlata na EP-u u obaranju ruke

Obaranje ruku
Goran Stanzl/Pixsell
VL
Autor
Hina
21.05.2026.
u 14:30

Budimpešta je ugostila najbolje obarače ruku "Starog kontinenta". Nastupilo je 1.200 natjecatelja iz 36 država među kojima i 32 hrvatska predstavnika.

Hrvatska reprezentacija osvojila je devet medalja, pri čemu šest zlata na Europskom prvenstvu u obaranju i para obaranju ruke koje je održano u Budimpešti.

Hrvatska je nastavila niz odličnih rezultata osvojivši devet medalja, pri čemu šest zlata.

Rino Mašić je nastavio niz zapaženih rezultata. Najbolji sportaš Hrvatske za 2023. i 2024. u neolimpijskim sportovima, osvojio europski naslov na lijevu ruku u kategoriji do 110 kg, dok je na desnoj ruci bio treći.

U paraobaranju po prvi put naslov europske prvakinje osvojila je Ani Jelenić koja je u kategoriji kolica do 55 kilograma osvojla dva zlata na lijevu i desnu ruku.

Dva zlata u kategorij ido 100 kilograma je osvojio i Domagoj Cvitković, višestruki europski i svjetski prvak te najbolji parasportaš Hrvatske 2025. godine u neparaolimpijskim sportovima. Dok je Luka Drokan u kategoriji stojećih (70 kg) osvojio zlato na desnu ruku.

Brončane medalje osvojili su Rudi Antolić (desna ruka, 80 kg) i Ines Fibinger (lijeva ruka, 65 kg) u kategorijama stojećih.
