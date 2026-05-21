Predsjednica NK Osijeka reagirala na glasine o prodaji kluba: 'Odbacujemo sve navode'

Nogometni klub Osijek reagirao je na sve češće medijske napise o potencijalnoj prodaji kluba. Službeno priopćenje kluba potpisala je predsjednica NK Osijeka Alexandra Vegh, koja navodi da od prodaje nema ništa. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"NK Osijek ovim putem odlučno odbacuje sve netočne i neprovjerene navode o mogućoj prodaji Kluba koji se posljednjih dana pojavljuju u medijskom prostoru. Klub nije vodio, niti vodi razgovore o prodaji, niti je bio u kontaktu s osobama ili subjektima koji se spominju u tim napisima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naš puni fokus usmjeren je isključivo na budućnost NK Osijek — završetak petogodišnje strategije razvoja Kluba, jačanje sportske i organizacijske strukture te pripremu svih ključnih projekata koji slijede. Po završetku svih procesa i finalizaciji ključnih odluka, Klub će najprije interno komunicirati sve promjene, zatim ih predstaviti svojim navijačima, a potom i službeno objaviti putem javnog priopćenja."

Podsjetimo, jedna od priča koja se pojavila u medijskom prostoru bila je ta da bi NK Osijek mogao kupiti turski poduzetnik Yüksel Yıldırım (64), vlasnik triju nogometnih klubova: turskog Samsunspora, francuskog Dunkerquea i senegalskog Amitiéa.

NK Osijek je ove sezone doživio tektonske promjene na najvažnijim pozicijama. Spomenuta Alexandra Vegh naslijedila je bivšeg predsjednika Ferenca Sakalja, a smijenjeni su i članovi Uprave Vladimir Čohar te Valentina Koprivnjak. Upravo su Sakalj, Čohar i Koprivnjak bili trn u oku navijačima Osijeka zbog svojeg načina poslovanja. Također, s pozicije sportskog direktora je smijenjen i Alen Petrović.

Nagađalo se da bi klub mogao biti na prekretnici nakon što je prošlog mjeseca na izborima u Mađarskoj Viktor Orban izgubio, a na poziciji premijera ga naslijedio Peter Magyar. Orban je inače veliki prijatelj glavnog sponzora i de facto vlasnika Osijeka, mađarskog poduzetnika Lorinca Meszarosa. Zbog te promjene političke moći, mnogi su smatrali da će se Meszaros maknuti iz kluba, no predsjednica je te navode opovrgnula. Osijek će sezonu HNL-a završiti na razočaravajućem devetom mjestu prvenstvene ljestvice.