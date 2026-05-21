Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČEKAJU SE REZULTATI

Iranci podnijeli zahtjeve za vize za Sjedinjene Američke Države i za Kanadu

Iranian National Football Team Ceremony Before World Cup - Tehran
Middle East Images/ABACA/ABACA
Autori: Edi Džindo, Hina
21.05.2026.
u 15:08

Momčad je trenirala u Antaliji ranije ovog tjedna, a izbornik Amir Ghalenoei pokušava pripremiti svoju momčad nakon što je većina domaćih igrača provela sedam tjedana bez natjecateljskog nogometa tijekom suspenzije iranske lige

Iranska nogometna reprezentacija zatražila je u četvrtak vize za Sjedinjene Američke Države i Kanadu, gdje bi trebala nastupati na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Svjetsko prvenstvo zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a Iran će sve tri utakmice grupne faze odigrati u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine

Iran prvu utakmicu u skupini igra s Novim Zelandom 15. lipnja, zatim igra s Belgijom 21. lipnja u Los Angelesu a onda pet dana kasnije s Egiptom u Seattleu. Iranskim igračima će trebati viza za Kanadu ako prođu u nokaut fazu. Cijela momčad prisustvovala je terminima za izdavanje kanadske vize, dok su neki igrači, koji nisu podnijeli zahtjev za američke vize prije početka rata u Iranu, također podnijeli zahtjeve u Ankari, rekao je dužnosnik iranskog nogometnog saveza. Svima se još uvijek čekaju potvrde zahtjeva za SAD.

Neki iranski igrači sa sjedištem u inozemstvu pridružili su se momčadi u Ankari prije nego što su kasnije otputovali u trening kamp momčadi u Antaliji.

Iran se priprema za SP u kampu u Turskoj nakon što je iranska domaća liga prekinuta zbog američkih i izraelskih napada na zemlju koji su započeli 28. veljače, zbog čega su mnogi igrači bili bez forme.

Momčad je trenirala u Antaliji ranije ovog tjedna, a izbornik Amir Ghalenoei pokušava pripremiti svoju momčad nakon što je većina domaćih igrača provela sedam tjedana bez natjecateljskog nogometa tijekom suspenzije iranske lige.

VEZANI ČLANCI:

Iran se rano kvalificirao za ovo svjetsko prvenstvo na kojem nastupa 48 momčadi, ali pripreme su zasjenjene neizvjesnošću oko putovanja i sigurnosnih aranžmana nakon sukoba između Irana, SAD-a i Izraela.

Iranski nogometni savez prethodno je rekao da će se zahtjevi za američke vize za reprezentaciju obrađivati ​​u Turskoj nakon razgovora s Fifom.

Iran bi trebao odigrati prijateljsku utakmicu protiv Gambije 29. svibnja prije nego što Ghalenoei imenuje svoj konačni sastav od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo do Fifinog roka 1. lipnja.  

Ključne riječi
vize rat nogomet svjetsko prvenstvo SP 2026. SAD Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!