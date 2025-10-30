Uništio je život Goranu Ivaniševiću, a onda i sam doživio tragediju: 'Teško je to gledati'

Pete Sampras smatra se jednim od najvećih tenisača svih vremena, s 14 Grand Slam naslova, uključujući sedam na Wimbledonu, pet na US Openu i dva na Australian Openu tijekom svoje 15-godišnje karijere. No, osim trofeja zvjezdanog statusa, Pete se suočio s nekim nevjerojatno teškim bitkama, od gubitka trenera do razorne dijagnoze njegove supruge. Donosimo sve o Peteovom mirnom kućnom životu s njegovom voljenom obitelji i izazovima koje je prevladao kako bi postao teniski bog.

Pravi teniski fanovi sjećaju se legendarnih mečeva Samprasa i našeg bivšeg asa Gorana Ivaniševića. Amerikanac je Ivaniševića pobijedio 12 puta u 18 međusobnih mečeva. Najviše bole tri poraza na Wimbledonu, dva u finalu i jedan u polufinalu...

- Sampras mi je uništio život. Volim Petea, veliki je šampion i dobar dečko. Ali izgubio sam toliko polufinala i finala od njega! Mrzim ga sa sportskog gledišta. Njegov borbeni duh i mentalitet bili su najvažnija stvar za veliku karijeru - rekao je svojedobno Ivanišević u jednom intervjuu za talijanski magazin Il Sole 24 Ore.

Zanimljiva je Samprasova životna priča. Čim je ugledao Bridgette Wilson u komediji Love Stinks iz 1999., znao je da je ona prava. U to vrijeme, Pete se oporavljao od ozljede noge koju je zadobio na RCA prvenstvu u Indianapolisu. "Postojala je svijetla točka u tom inače užasnom kasnom ljetu - moja ozljeda je izravno bila odgovorna za to što smo se moja supruga i ja upoznali", napisao je u svojim memoarima A Champion's Mind iz 2008.

- Dok sam bio ozlijeđen, gledao sam ovaj film, Ljubav smrdi, s prijateljem, Johnom Blackom. Bridgette Wilson, glumica u filmu, zapela mi je za oko. Zapravo, oduševila me kad sam je vidio. Mislio sam da je prekrasna.“ Zatim je zamolio Johna, koji je u to vrijeme bio potpredsjednik za odnose s javnošću LA Lakersa, da je kontaktira u njegovo ime. Iako je njihov prvi spoj imao neugodnih trenutaka, dvojac se na kraju zbližio i vjenčao 2000. nakon devet mjeseci veze.

Teniski velikan i holivudska zvijezda dobili su najstarijeg sina Christiana u studenom 2002., a najmlađeg sina Ryana u srpnju 2005. Bridgette je časopisu People otkrila da se njezin roditeljski stil uvelike razlikuje od stila njezina supruga. „Morali smo si dati dopuštenje da budemo drugačiji kao roditelji. Zato postoje mama i tata s dva različita pristupa jer su vam potrebna oba...

Oboje su odlučili otići u mirovinu u 2000-tima unatoč relativno mladoj dobi i karijerama na vrhuncu, kako bi bili prisutni u životima svojih sinova. - Za sada želim biti tamo kada se dječaci probude i želim biti tamo da ih uspavam - rekla je Bridgette svojedobno.

Pete je kasnije za The New York Times objasnio da je umirovljenje bio pravi izbor za njega i njegovu obitelj.

- Imam potpunu kontrolu nad onim što želim raditi u svom životu i to je sjajno mjesto za biti s 39 godina... Znao sam da sam u mirovini mogao birati što želim raditi. Dakle, to je stvarno lijepo mjesto za život. Mogu provesti puno vremena sa svojom djecom, voditi ih u park tijekom tjedna, a većina muškaraca radi od osam do šest...

Četveročlanu obitelj pogodila je tragedija kada je Pete 2023. otkrio da je Bridgette godinu dana ranije dijagnosticiran rak jajnika. Bivši sportaš podijelio je vijest putem ATP Toura na X. - Kao što većina zna, prilično sam tiha i povučena osoba. Međutim, prošla godina bila je izuzetno izazovno vrijeme za moju obitelj i odlučio sam podijeliti što se događa - započeo je Sampras:

- Prošlog prosinca mojoj supruzi Bridgette dijagnosticiran je rak jajnika. Od tada je imala veliku operaciju, prošla kemoterapiju i nastavlja s ciljanom terapijom održavanja. Teško je gledati nekoga koga volite kako prolazi kroz ovakav izazov. Međutim, vidjeti naše dečke kako se ističu i pružaju tako snažnu podršku Bridgette, meni i jedno drugome bilo je nevjerojatno. Gledati Bridgette, koja je, unatoč svemu, nevjerojatna mama i supruga, bilo je inspirativno.Također sam naučio da je vrlo teško dobiti podršku kada je nešto jednostavno preteško. Završit ću ovo ponizno moleći za dobre misli i molitve za našu obitelj dok Bridgette nastavlja napredovati na svom putu ozdravljenja. Hvala vam - zaključio je tada Sampras u emotivnom obraćanju.

Pete je na vrhuncu karijere prevladao veliki izazov kada je njegovom dugogodišnjem treneru Timu Gulliksonu šokantno dijagnosticiran rak mozga. Jedan od najranjivijih trenutaka teniske legende dogodio se tijekom četvrtfinala protiv Jima Couriera na Australian Openu 1995. godine, kada je počeo plakati i na trenutak se sabrao na klupi. Trener zvijezde srušio se u svlačionici prije turnira i potom saznao za svoju dijagnozu, prije nego što je avionom vraćen u SAD.

- Mislim da ljudi razumiju da sam normalan, imam osjećaje kao i svi ostali. Nisam robot. Normalan sam kao i tip s druge strane ulice, i mislim da je to ono što ljudi moraju shvatiti: kada vide tenisače, nismo iznad svih; radimo iste stvari kao i svi ostali - kasnije je rekao LA Timesu o emotivnom trenutku. Tim je preminuo godinu dana kasnije.