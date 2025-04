Umjesto nacionalne himne odvrnuli hit Linkin Parka, svi na stadionu prasnuli u smijeh

U svijetu nogometa himne su svetinja, trenutak ponosa i nacionalnog jedinstva prije početka svake međunarodne utakmice. No, ponekad tehnologija ili ljudska pogreška mogu dovesti do bizarnih i urnebesnih situacija. Upravo se takav, danas već legendarni gaf, dogodio u rujnu 2014. godine u Slovačkoj, kada su igrači Malte umjesto svoje himne "L-Innu Malti" na trenutak čuli nešto sasvim neočekivano – uvodne taktove pjesme "Numb" popularnog američkog benda Linkin Park. Bilo je to 4. rujna 2014. godine, uoči prijateljske utakmice između Slovačke i Malte na stadionu Pod Dubnom u Žilini. Malteški reprezentativci stajali su postrojeni, spremni pjevati svoju nacionalnu himnu s ponosom, ruku na srcu. Očekivali su svečane zvuke "L-Innu Malti". Umjesto toga, iz zvučnika je odjeknuo prepoznatljivi elektronički uvod pjesme "Numb", hita iz 2003. godine koji je obilježio nu metal eru.

Iako je tehnička pogreška osobe zadužene za zvuk trajala, prema nekim izvorima, svega 0.7 sekundi, bilo je to dovoljno da izazove opću nevjericu i smijeh među igračima. Kamere su uhvatile zbunjene, ali i zabavljene izraze lica nogometaša poput Stevea Borga, Rowena Muscata i Andrewa Hogga. Posebno je upečatljiva bila reakcija kapetana Michaela Mifsuda, veterana sa 143 nastupa za Maltu, koji se nije mogao suzdržati od smijeha dok je stajao pored svojih suigrača. Osoba za DJ pultom, shvativši svoju nevjerojatnu pogrešku – zamijeniti svečanu himnu s nu metal hitom – reagirala je munjevito. Zvuci Linkin Parka su utihnuli, a stadionom su napokon odjeknuli pravi taktovi malteške himne. Igrači su se pribrali i otpjevali "L-Innu Malti", no početni šok i humor ostali su visjeti u zraku.

Ovaj gaf nije bio izoliran slučaj u svijetu nogometnih himni. Slične omaške događale su se i prije i poslije, poput nedavnog incidenta uoči utakmice Engleske i Italije 2023. godine, kada je pjevačica imala problema s izvedbom britanske himne "God Save The King", što je također izazvalo brojne reakcije. No, zamjena himne rock pjesmom ostaje raritet koji se pamti. Sama utakmica završila je pobjedom domaćina. Slovačka je slavila s minimalnih 1:0, a jedini pogodak postigao je Adam Nemec u 43. minuti. Unatoč trudu malteške momčadi, kako je jedan izvor duhovito primijetio parafrazirajući stihove Linkin Parka, "pokušali su toliko i stigli tako daleko, ali na kraju to nije bilo ni važno".

Međutim, rezultat utakmice brzo je pao u drugi plan. Glavna priča postao je upravo bizarni trenutak s himnom. Snimka incidenta postala je viralna na društvenim mrežama, a i godinama kasnije povremeno ispliva na površinu, izazivajući smijeh i nevjericu novih generacija nogometnih fanova. Komentari poput "Šteta što nije bilo bisa" ili "Ne možete kriviti DJ-a, zna što ljudi žele čuti" svjedoče o tome kako je ovaj gaf postao dio nogometnog folklora. Neki su ga čak proglasili "najvećim trenutkom u povijesti sporta".