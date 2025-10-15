Umirovio se čovjek koji je Šariću 'ukrao' nagradu za novaka godine

Malcolm Brogdon, 16. izbor NBA drafta iz 2016., umirovio se nakon samo devet godina u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta objavio je Shams Charania. Ovaj 193 cm visoki razigravač najpoznatiji je kao igrač koji je osvojio nagradu za 'rookieja' godine 2017. ispred našeg Darija Šarića što je tada izazvalo pomutnju jer su mnogi bili mišljenja kako je hrvatski igrač imao puno bolju sezonu.

Brogdon je u svojoj prvoj sezoni u prosjeku bilježio 10.2 poena, 2.8 skokova, 4.3 asistencije i 1.1 ukradenu loptu u 75 utakmica, a Šarić 12.8 poena, 6.3 skokova i 2.2 asistencije u 81 utakmici. Brogdon je u to vrijeme nosio dres Milwaukee Bucksa, a Šarić Philadelphia 76ersa.

Prve tri godine karijere proveo je u Milwaukeeju, a uslijedile su mu tri godine u redovima Indiana Pacersa, a potom se po godinu dana zadržavao u Boston Celticsima, Portland Trail Blazersima i Washington Wizardsima. U dresu 'Kelta' je odnio i nagradu za najboljeg šestog igrača 2022./23.

Brogdon je i postao dio košarkaške povijesti u sezoni 2018./19. kada je postao tek osmi igrač u povijesti lige koji se pridružio 'Klubu 50-40-90'. Radi se o igračima koji su kroz cijelu sezonu šutirali minimalno 50 posto iz igre, 40 posto za tricu i 90 posto s linije slobodnih bacanja. Prije njega to je uspjelo još Larryju Birdu, Stephenu Curryju, Steveu Nashu, Kevinu Durantu, Marku Priceu, Reggieju Milleru i Dirku Nowitzkom, a kasnije im se pridružio i Kyrie Irving. U trenutku umirovljenja ima samo 32 godine.