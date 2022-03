Ukrajinci zbog ruske invazije možda propuste priliku otići na Svjetsko prvenstvo u Kataru!

Utakmica polufinala dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo, koje će se krajem ove godine održati u Kataru, između Škotske i Ukrajine, a koji se trebao igrati 24. ovog mjeseca u Glasgowu odgođen je na zahtjev Ukrajinaca zbog ruske invazije na njihovu zemlju.

FIFA je udovoljila zahtjevu Ukrajinaca iako je upitno gdje će se pronaći novi termin za odigravanje susreta. Kao mogućnost se spominje lipanj i termin rezerviran za Ligu nacija.

Foto: Paul Terry March 5, 2022, London, United Kingdom: London, England, 5th March 2022. A Blackburn fan holds a Ukraine flag during the Sky Bet Championship match at Craven Cottage, London. Picture credit should read: Paul Terry / Sportimage Photo via Newscom Photo: Paul Terry/NEWSCOM

Samom odgodom utakmice Škotska - Ukrajina odgođen je i finalni dvoboj tog sektora u kojemu će pobjednik te utakmice igrati protiv pobjednika susreta Wales - Austrija.

SP u Kataru igrat će se od 21. studenoga do 18. prosinca.