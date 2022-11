Ude: To mi se nije dogodilo u 20 godina karijere, preživio sam

Filip Ude osvojio je osmo mjesto u finalu vježbe na konju s hvataljkama na Svjetskom prvenstvu u Liverpoolu. U svom petom finalu na svjetskim prvenstvima pogriješio je na saskoku, koji ga je stajao konačne (12.500) i početne (5.7) ocjene. No Filip je danas bio sve samo ne razočaran finalist.

Izgubio sam puno snage

– Preživio sam. S onom vježbom iz kvalifikacija doista nisam imao šanse za medalju. Ovu vježbu posljednji put izveo sam prije godinu dana i nažalost zbog tog Gymnova konja, koji mi stvarno ne odgovara, nisam je uspio istrenirati. Rekao sam – idem riskirati, nema veze, bio peti ili osmi, svejedno mi je – kaže Filip nakon odrađenog finala u kojem je sve stavio na kocku s elementom "tri ruska kola između hvataljki", koji mu je znatno pojačavao startnu ocjenu.

Foto: Phil Noble/REUTERS Artistic Gymnastics - Artistic Gymnastics World Championships - M&S Bank Arena, Liverpool, Britain - November 5, 2022 Croatia's Filip Ude in action during the men's apparatus final pommel horse REUTERS/Phil Noble Photo: Phil Noble/REUTERS

Rekao je prije finala: "Kada dođem na zadnje zagrijavanje i probam taj element, znat ću hoću li ga napraviti ili ne". I djelovao je odlično na tom "one touchu".

– Dobro sam ga napravio i u vježbi, ali uzeo mi je užasno puno energije. Negdje 30 posto, zato sam u kvalifikacijama radio jedan koji napravim kao za doručak. Ma, poslije "ruskih kola" kao da mi je netko oduzeo svu snagu. Vukao sam, ne znam ni sam kako, do kraja. Na saskoku sam mislio da ću kao Nizozemac De Munck pasti s konja, ali umjesto toga ispucao sam saskok u krivu stranu. Moglo je biti bolje, ali da sam dao maksimum, s tom vježbom mogao sam biti peti, jer sam raširio noge. Neću govoriti da je ovo bilo, da je ono bilo – rekao je Čakovčanin, koji je u karijeri već osvojio svjetsko srebro 2014., bio je peti 2010. i sedmi prošle godine na konju s hvataljkama.

Ono što je sve najviše oduševilo kod Filipa jest to što je doista riskirao i što se borio do kraja. Nakon pogreške na saskoku ponovno se popeo na konja te išao na još jedan saskok.

Moram pojačati vježbu

– Iskreno ne znam, nemam pojma zašto sam uopće išao raditi saskok još jednom, jer sam onda i pogriješio. Toliko sam bio izmučen... Htio sam pokušati napraviti E saskok bar da završim sa stilom, ali ruke nisu bile moje. Svejedno, ja sam zadovoljan, sretan sam.

– Sretan sam što sam uopće ušao u finale s obzirom na to kakve sam probleme imao na treningu s tim konjem. Nemam se na što žaliti. Da, ocjena je takva kakva jest, ali meni je ovo finale kao da sam osvojio medalju s obzirom na to što sam sve prolazio. U top osam sam na svijetu, s toliko godina... Evo, Armenac je s 38 osvojio broncu. Imam još nekoliko godina sigurno, ali druge godine moram pojačati vježbu. Ovaj put sam riskirao, nije se isplatilo, ali doći će i moje vrijeme – zaključio je Ude i dodao:

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Artistic Gymnastics - Artistic Gymnastics World Championships - M&S Bank Arena, Liverpool, Britain - October 31, 2022 Croatia's Filip Ude in action during the men's pommel horse qualification REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

– Hvala mojoj obitelji, mojoj kćeri Evi. Hvala mojim trenerima koji nikada nisu odustali od mene i što su ponosni na mene. Hvala svima koji su svih ovih godina još uvijek uz mene. Sretan sam i ponosan što sam s 36 godina i dalje u vrhu, u top osam najboljih. Ovo je moje 4. pojedinačno i 5. svjetsko finale. U godinu dana ušao sam u tri velika finala, dva svjetska i jedno europsko. A to mi se nije dogodilo u 20 godina karijere. Trenirao sam, radio sam za to. Ponosan sam na sebe. Svaki put obećam kćeri medalju, ali bit će joj dobre i lego-kockice. Donesem joj ih sa svakog putovanja. Usput i ja slažem s njom. Baš mi je to gušt.

Prije 14 godina Filip Ude osvojio je prvu hrvatsku olimpijsku medalju u gimnastici, srebro na konju s hvataljkama na Igrama 2008. u Pekingu. Iako je u ovih 14 godina osvojio medalju na svakom velikom gimnastičkom natjecanju, iako je bio i svjetski doprvak i dva puta viceprvak Europe, Mediterana, osvojio 17 medalja na turnirima Svjetskog kupa u 64 finala. Filipova nevjerojatna priča i dalje traje.

Svjetski prvak na konju s hvataljkama je Irac Rhys McClenaghan (15.300), drugi je Ahmad Abu Al Soud (14.866), koji je Jordanu donio prvu medalju u povijesti gimnastičkog SP-a. Brončani je Armenac Harutyun Merdinyan.

