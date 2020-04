Udarac za HNL: Dinamo izgubio 130 milijuna kuna, Hajduk oko 30 milijuna!

U svakom zlu barem neko dobro. Iako nam je pandemija koronavirusa, gledajući isključivo iz aspekta ljubitelja nogometa, oduzela guštanje u utakmicama tijekom vikenda i sredine tjedna, donijela je i pozitivne promjene na tržištu. Neumoljiva inflacija vrijednosti nogometaša zaustavljena je barem na neko vrijeme te su one prvi put ubilježile drastičan pad otkako je njihovo procjenjivanje uvedeno u nogometni svijet. Prema “svetoj knjizi” za tržišne vrijednosti nogometaša, Transfermarktu, ukupno je ubilježen pad od 9,22 milijarde eura, čime smo se vratili na vrijednost igrača otprilike iz 2018.

U HNL-u pad od 38 milijuna €

– Pale su cijene dionica i udjela vlasništva u klubovima, a mnogi klubovi trenutačno imaju nesigurnu budućnost te su zbog tih nesigurnosti mnogi planovi za kupnju igrača trenutačno “pod pauzom”. U ovom trenutku teško je očekivati da će odštete za otkup ugovora igrača rasti kao što su rasle u prethodnim godinama. Trenutačna reakcija s naše strane bila je prijeko potrebna, a ne odbacujemo ni mogućnost da bi se ovi globalni padovi vrijednosti mogli nastaviti – objasnio je osnivač Transfermarkta Matthias Seidel.

Većini profesionalnih nogometaša Transfermarkt je srezao vrijednost 20 posto, dok su jedine iznimke igrači rođeni nakon 1998., čije su vrijednosti pale 10 posto, a Seidel je obrazložio i tu pojavu.

– Prema našim istraživanjima tržišta, zaključili smo da ovaj udarac na tržište neće imati toliko jak utjecaj kad su u pitanju mlađi igrači, čije su cijene uvijek više pa smo zbog toga povukli paralelu na 1998. godištu, odnosno na igračima s više ili manje od 21 godine.

Uzevši godište u obzir, najvredniji nogometaš svijeta Kylian Mbappé više ne vrijedi 200 milijuna eura, nego 180. Brojčano najveći pad, dakle, ubilježili su drugoplasirani najvredniji nogometaši svijeta Raheem Sterling i Neymar, čija se vrijednost spustila za 32 milijuna eura (sa 160 na 128). Što se tiče Top 10 ljestvice, zbog spomenutog pravila s godištima je, zanimljivo, Jadon Sancho pretekao Lionela Messija te sad vrijedi pet milijuna eura više (117-112) od Argentinca.

Što se tiče najvećih svjetskih klubova, jedini klub s vrijednošću većom od milijardu eura ostao je Manchester City (1,02 milijarde €), međutim najviše je među ligama vrijednosti izgubio engleski Premiership – čak dvije milijarde eura.

Puno je izgubila i Prva HNL, možda ne po iznosu, ali po postotku zasigurno (16,7 posto). Ukupna vrijednost igrača u ligi pala je s 227 na 189 milijuna eura, a naravno, najviše je izgubio GNK Dinamo, koji također prolazi kroz svojevrsnu krizu. Kompletna momčad hrvatskog prvaka trenutačno vrijedi 79,5 milijuna eura, u odnosu na 97 prije pandemijskog ažuriranja vrijednosti (pad od 130-ak milijuna kuna). Hajduk je ubilježio pad vrijednosti s 24 na 20 milijuna eura (pad od 30-ak milijuna kuna), Osijek s 21,5 na 17,6 milijuna eura, a Rijeka s 20,5 na 16,9 milijuna eura. Najvredniji igrač HNL-a Bruno Petković više ne košta 13,5 milijuna eura, nego 11, a velik pad ubilježio je i prvi vratar vatrenih Dominik Livaković (s 13 na 10,5 mil. €).

Kad smo već kod vatrenih, valja pregledati kako su i na našu reprezentaciju utjecale globalne promjene na tržištu. Hrvatski nogometaš s najvećom vrijednošću i dalje je Marcelo Brozović, no on sada vrijedi 48 milijuna eura, za razliku od 60 prije promjena. Na drugom mjestu je Mateo Kovačić, koji vrijedi 36 milijuna eura, dok je treći najskuplji Hrvat Andrej Kramarić s vrijednošću od 30,5 milijuna eura. Gledamo li ukupnu sliku, vrijednost procijenjenog sastava za Euro (23 igrača), koji se na kraju, naravno, ove godine neće održati, pala je s 378 milijuna eura na 330 milijuna eura.

Igrači i agenti sve lakomiji

Žalosno je da jedino ovakva globalna kriza može zaustaviti nevjerojatnu inflaciju nogometnog tržišta, no trenutačno ne postoji, hajdemo to tako reći, normalna okolnost koja bi zaustavila nekontroliran rast vrijednosti. Ne možemo kriviti ni Transfermarkt za takvo što, on samo prati, analizira i bilježi stanje u nogometu iz trenutka u trenutak. A to stanje, na žalost, podrazumijeva igrače i stručne stožere koji traže sve veće i veće plaće te agente koji traže sve više i više novca pri svakom transferu, dok klubovi moraju udovoljavati zahtjevima spomenutih aktera.