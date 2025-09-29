U Svetoj Nedelji uskoro bi mogla niknuti Sportska akademija po uzoru na onu u Leipzigu

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec uz jednog od najboljih svjetskih managera za nogomet Andya Baru posjetio je sportsku akademiju u Leipzigu gdje je s predsjednikom kluba Johannom Plengeom obišao kompleks.

Akademija raspolaže s više terena, prirodnih i umjetnih, na kojima se odvijaju treninzi. U sklopu objekata nalaze se teretane, wellness zone, medicinski prostori, sobe za rehabilitaciju, sauna, kao i posebni uvjeti za treniranje. Mladi nogometaši imaju mogućnost živjeti u sklopu akademije te kombinirati sportski i obrazovni sadržaj — pohađaju škole, rade s trenerima i razvijaju se u svim aspektima profesionalnog sporta.

Na službenom Facebook profilu Zurovec je objavio kako bi upravo Sveta Nedelja mogla postati dom jedne takve akademije: „Sveta Nedelja uskoro bi mogla postati dom potencijalno najbolje razvojne akademije za nogomet u cijeloj Hrvatskoj, baš po uzoru na Leipzig,“ naveo je gradonačelnik, dodavši da bi se projekt u njegovu gradu realizirao u „nešto manjim gabaritima, prilagođenima našoj sredini i sportskoj realnosti.“

Prema njegovim riječima investicija u stadion od oko šest tisuća sjedećih mjesta i četiri dodatna terena doprinijela bi sportskom razvoju grada.