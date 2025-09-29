Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
sportski i obrazovni sadržaj

U Svetoj Nedelji uskoro bi mogla niknuti Sportska akademija po uzoru na onu u Leipzigu

Promo
VL
Autor
Promo
29.09.2025.
u 15:08

Sveta Nedelja uskoro bi mogla dobiti sportsku akademiju po uzoru na onu u Leipzigu. Sportska akademija nogometnog kluba RB Leipzig namijenjena je razvoju mladih igrača i njihovom pripremanju za profesionalni nogomet.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec uz jednog od najboljih svjetskih managera za nogomet Andya Baru posjetio je sportsku akademiju u Leipzigu gdje je s predsjednikom kluba Johannom Plengeom obišao kompleks.

Akademija raspolaže s više terena, prirodnih i umjetnih, na kojima se odvijaju treninzi. U sklopu objekata nalaze se teretane, wellness zone, medicinski prostori, sobe za rehabilitaciju, sauna, kao i posebni uvjeti za treniranje. Mladi nogometaši imaju mogućnost živjeti u sklopu akademije te kombinirati sportski i obrazovni sadržaj — pohađaju škole, rade s trenerima i razvijaju se u svim aspektima profesionalnog sporta.

Na službenom Facebook profilu Zurovec je objavio kako bi upravo Sveta Nedelja mogla postati dom jedne takve akademije: „Sveta Nedelja uskoro bi mogla postati dom potencijalno najbolje razvojne akademije za nogomet u cijeloj Hrvatskoj, baš po uzoru na Leipzig,“ naveo je gradonačelnik, dodavši da bi se projekt u njegovu gradu realizirao u „nešto manjim gabaritima, prilagođenima našoj sredini i sportskoj realnosti.“

Prema njegovim riječima investicija u stadion od oko šest tisuća sjedećih mjesta i četiri dodatna terena doprinijela bi sportskom razvoju grada.  

Ključne riječi
nogomet Dario Zurovec Sveta Nedelja

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još