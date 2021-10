Bilić otkrio za Večernji: S današnjim trenerom Rapida imao sam konflikte!

Dinamo je izvukao utakmicu na Rujevici, vratio se iz ponora, gubio je s 0:3 i na kraju s 3:3 uzeo bod, čak je bio blizu i pobjedi. No, vremena za odmor nema, taj preokret može plavima dobro doći pred susret trećeg kola Europske lige s Rapidom u Beču, koji igraju u četvrtak. Nakon poraza od West Hama te pobjede u Belgiji nad Genkom, plavi sad imaju tri utakmice u kojima bi mogli riješiti pitanje prolaska skupine. Dva susreta s Rapidom, pa domaći sraz s Genkom.

Super mi je bilo u Beču

– Bude li Dinamo protiv Rapida igrao kao u drugom poluvremenu protiv Rijeke, nema razloga za brigu. Treba poštovati bečku momčad, ali ne trebaju plavi imati nikakva straha – rekao nam je naš bivši reprezentativac Mate Bilić, koji je dio svoje karijere proveo upravo u tom bečkom klubu.

– Super mi je bilo, osvojili smo naslov prvaka, igrali Uefinu ligu. Bili smo tada tamo Bazina, Tokić i ja, bili smo baš dobra momčad. No, bila su to druga vremena, austrijska liga tada je bila puno jača, Austrija, Rapid i Salzburg imali su puno reprezentativaca, u Salzburgu su tada bili Trapattoni i Niko Kovač – kaže nam Bilić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 04.09.2021., Zagreb - Igraliste na Kajzerici, medjunarodni prijateljski turnir U-19: Hrvatska - Turska. Mate Bilic, Niko Kranjcar Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Današnji Rapid puno oscilira, trenutačno je tek na osmom mjestu u austrijskom prvenstvu.

– Imaju dosta mladih igrača, ali rekao bih da su osrednji. Igrao sam protiv njihova trenera Kühbauera, kao igrač bio je dosta arogantan, pa i konfliktan. I ja sam s njim imao konflikt, ali sve u žaru borbe. No, bio je dobar igrač, reprezentativac.

Za Matu Bilića Dinamo je veliki favorit u susretu u Beču.

– U obje utakmice Dinamo je favorit, veliki favorit. I u ovom trenutku to je strašno važna utakmica za Dinamo, kako za nastavak u Europi, tako i za hvatanje zaleta u domaćem prvenstvu. Gledao sam utakmicu Rapida prije reprezentativne stanke, mučili su se u igri protiv Tirola, iako su zabili puno pogodaka (pobijedili su s 5:2, nap.a.). Kažem, Dinamo treba uvažavati bečku momčad, ali nikako je se ne treba bojati. Rapid nema individualnu klasu s kojom bi mogao riješiti utakmicu, kao što to ima Dinamo u Oršiću, Petkoviću...., sad im je nešto proigrao Grk Fountas. Možda mogu nešto momčadski, odluče li se na zatvoreniju taktiku, pokušati nešto napraviti u kontranapadima, ali bude li Dinamo kao u drugom dijelu susreta s Rijekom, onda neće imati problema – zaključio je Mate Bilić koji je za Rapid od 206. do 2008. godine odigrao 63 utakmice i postigao 18 pogodaka.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 28.11.2020.,Velika Gorica - Gradski stadion, utakmica 13. kola Prve HNL, Gorica - Lokomotiva.Nikica Jelavic Photo: Igor Soban/PIXSELL

U Rapidu je igrao i Nikica Jelavić, pa i danas prati što radi taj klub.

– Meni je tamo bilo odlično, došao sam 2008. godine na posudbu (iz Waregema, nap.a.), Potom su otkupili moj ugovor. Ostao sm još godinu dana i onda otišao u Rangerse. Rapid je veliki i sjajno organizirani klub koji iza sebe ima vojsku navijača. Nažalost, zadnjih godina nisu na razini na kojoj bi ih volio vidjeti, a jako simpatiziram taj klub – kaže nam Nikica Jelavića koji je u 95 utakmica za Rapid postigao 43 pogotka i dodao 17 asistencija.

Dinamova je momčad bolja

Naš bivši reprezentativni napadač ocijenio je šanse bečkog i zagrebačkog kluba.

– Dinamo ima jako velike šanse, bude li igrao kao protiv Rijeke u drugom poluvremenu, onda su mu šanse velike No, bude li u izdanju koje jer pokazao u prvom dijelu susreta na Rujevici, onda nema nikakve šanse. Dinamo ima puno bolju momčad od Rapida, ali to mora pokazati i na terenu – zaključio je Nikica Jelavić.

Napomenimo da je u prošlom kolu u toj 5:2 pobjedi Rapida nad Tirolom, tri pogotka postigao je Ercan Kara. Rapid je osmi na tablici (od 12 klubova) i zasad je u dijelu tablice koja bi se borila za ostanak u ligi. Nakon 11 utakmica ima samo tri pobjede, upisao je i tri remija, a pet je puta teren napustio bez plijena.