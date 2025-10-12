U kratkom roku razgrabljene ulaznice za Malmö, doznajemo koliko će Dinamo još tražiti

Nogometaši Dinama fantastično su krenuli u europsku sezonu, nakon dva kola vodeći su u Europskoj ligi i imaju velike šanse ove sezone prezimiti u Europi. Plavi su u prvom kolu na domaćem terenu pobijedili jaki Fenerbahče (3:1), da bi u drugom kolu identičnim rezultatom pobijedili Maccabi, u susretu igranom u Bačkoj Topoli.

Stoga ne čudi da je interes navijača za utakmice hrvatskog doprvaka golem, čak i ako je riječ o dalekom gostovanju. Naime, sljedeći izazov Kovačevićeve momčadi je švedski Malmö u gostima, a ulaznice za taj susret, koji se igra 23. listopada, su planule.

Hrvatski klub dobio je na raspolaganje 1025 ulaznica, a Bad Blue Boysi i svi drugi Dinamovi simpatizeri razgrabili su cijeli kontingent ulaznica.

"GNK Dinamo obavještava navijače kako je kontingent ulaznica namijenjen za gostujući sektor za utakmicu Malmö - Dinamo rasprodan.

S obzirom na veliki interes naših navijača, klub će pokušati osigurati dodatni kontingent ulaznica. O svim novim informacijama navijači će biti pravovremeno obaviješteni putem službenih kanala GNK Dinamo. Zahvaljujemo svima na ogromnom interesu i podršci!", napisao je Dinamo.

Kako doznajemo iz kluba, pokušava se osigurati još 500 dodatnih ulaznica za navijače plavih. A kad se u obzir uzme činjenica da u Švedskoj ima Hrvata na privremenom radu u toj zemlji, kao i činjenica da se naši navijači uvijek jako dobro snalaze kad su ulaznice u pitanju, Dinamo će zaista imati fenomenalnu podršku u Švedskoj. Nadamo se da će i u rezultatskom smislu nastaviti sa sjajnim predstavama kao i dosad.