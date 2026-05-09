Sve je počelo još prije utakmice: Atmosfera na Maksimiru dugo je kuhala, a onda je erumpirala

Iako posljednji ovosezonski derbi nije imao rezultatsku važnost - Dinamo je već osigurao naslov prvaka, a Hajduk drugo mjesto - napetost se mogla rezati nožem. Rasprodani Maksimir i golem interes navijača svjedočili su da je ulog puno veći od bodova. Cijeli Zagreb bio je pod opsadom policije, dronovi su nadlijetali stadion, a Hajdukovi navijači su pod jakom pratnjom sprovedeni s naplatnih kućica do južne tribine. Uvertira u susret započela je još na autocesti, gdje su navijače Hajduka dočekali prijeteći transparenti s porukom "Sve ćemo vam prste slomit, a ne samo tri!!!", čime je jasno dano do znanja da se sprema uzavrela atmosfera.

Provokacije su se s autoceste preselile i na sam stadion, i to na vrlo službenoj razini. Neposredno prije početka utakmice, s maksimirskih zvučnika zaorila se pjesma Jure Stublića "E, moj druže beogradski", što je bila izravna aluzija na navodnu povezanost dijela navijača Hajduka i beogradskog Partizana. Nedugo zatim, domaći su navijači prihvatili provokaciju obradivši pjesmu Srebrnih krila u "Nek' živi ljubav, nek' se budi dan, neka svako dijete mrzi Partizan", dodatno podižući tenzije između Sjevera i Juga.

Ovo ciljano podbadanje očiti je nastavak priče koja je obilježila navijačku scenu posljednjih mjeseci. Naime, u javnost su procurile poruke između, kako se navodi, vođe Torcide Zagreb i jednog od istaknutijih članova Grobara, navijača Partizana, u kojima se otkrivaju identiteti suparničkih navijača. Zbog te je afere zagrebačka podružnica Torcide kažnjena zabranom dolaska na utakmice, a cijela priča postala je glavno "oružje" u međusobnim prepucavanjima.

Sva ta nakupljena netrpeljivost eruptirala je samo nekoliko minuta nakon početka utakmice. U velikom požaru, koji su vatrogasci jedva obuzdali, izgorio je udarni transparent Bad Blue Boysa na sjevernoj tribini. Odgovornost je odmah preuzela Torcida, razvivši poruku: "Zadnji derbi ste izdimili, ali zato sad gorite." Tako je i ovaj, rezultatski nevažan, derbi još jednom potvrdio da je rivalstvo Dinama i Hajduka priča koja se primarno živi i odvija na tribinama, često daleko izvan okvira sporta.