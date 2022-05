U finalu Kupa rukometašice Podravka Vegete i Bjelovara

Rukometašice Podravka Vegete i Bjelovara izborile su plasman u finale 30. izdanja hrvatskog rukometnog Kupa u Poreču.

Podravka Vegeta je u polufinalu pobijedila Lokomotivu s 27-24, dok je u drugom susretu ekipa Bjelovara porazila Zrinski Čakovec s 33-23.

Za Podravku će to biti 28. nastup u finalu, a do sada je slavila čak 23 puta, dok je Bjelovaru već sam ulazak u finale najveći uspjeh u povijesti kluba.

Lokomotiva je bolje ušla u susret i prva je stigla do dva gola prednosti (3-1, 4-2). Zagrepčanke su +2 imale i u 18. minuti (9-7), no uslijedila je sjajna serija Podravke 5-1 za vodstvo 12-10. Ipak, Lokomotiva je do konca prvog dijela izjednačila na 12-12.

U nastavku susreta je Podravka zaigrala daleko bolje, u 38. minuti je povela s tri gola prednosti (17-14), a u 42. je bilo +4 (19-15). Lokomotiva je devet minuta prije kraja izjednačila na 22-22, no Koprivničanke su četiri minute prije kraja stigle do tri gola prednosti (26-23), obranivši prednost do kraja.

Podravku su do pobjede predvodile Dejana Milosavljević i Lea Franušić sa po sedam golova, dok su kod Lokomotive najefikasnije bile Ivana Dežić s pet, te Stela Posavec i Tena Petika sa po četiri gola.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 12.03.2022., Dom sportova, Zagreb - Prva Hrvatska rukometna liga zene, 17. kolo, RK Lokomotiva - RK Podravka. Trener Lokomotive Nenad Sostaric Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

U drugom polufinalnom susretu ekipa Bjelovara je porazila Zrinski Čakovec sa 33-23.

Bjelovarke su u 12. minuti povele sa četiri razlike (9-5), u 23. minuti imale su i +5 (15-10), a s pet razlike je završilo i prvo poluvrijeme (17-12). U nastavku susreta ekipa Daria Obrana je imala i 12 pogodaka viška (29-17), a na koncu je završilo sa +10.

Bjelovar su do pobjede predvodili Ema Guskić s devet golova, te Lea Vukojević i Lucija Ivanda sa po pet pogodaka, dok su u suparničkim redovima najefikasnije bile Hannah Vuljak s devet i Monika Pratljačić sa četiri gola.

Za Bjelovar i Zrinski to je bio drugi uzastopni nastup na završnici Kupa. Prije godinu dana Bjelovar je poražen u polufinalu od Lokomotive (24-31), a Podravka Vegeta je pobijedila Zrinski (35-23). Ove godine imali su više sreće sa ždrijebom koji ih je međusobno spojio, a rukometašice Bjelovara su ulaskom u finale stigle do najvećeg uspjeha kluba u povijesti.

Bila je to treća pobjeda Bjelovara u međusobnim susretima ove sezone. U 11. kolu Bjelovar je kao domaćin ostvario pobjedu od 26-23, a nedavno u Čakovcu 29-22.