Tužno da nema TV prijenosa: Lokosice žele dvostruku krunu, a Podravka spašava sezonu

Četvrti put u povijesti Poreč je domaćin Festivala rukometa. Središnji dio festivala su polufinalni i finalni susreti Hrvatskog kupa za rukometašice i rukometaše. Dame otvaraju "ples" polufinalnim susretima u četvrtak 12. svibnja. U prvom polufinalu (17 sati) igraju Bjelovar i Zrinski, a u drugom (19 sati) Podravka Vegeta i Lokomotiva. Za Bjelovar i Zrinski to je drugi uzastopni nastup u završnici Hrvatskog kupa. Prije godinu dana, Bjelovar je u polufinalu izgubio od Lokomotive (24:31), a Podravka Vegeta pobijedila je Zrinski (35:23). Ždrijeb polufinala ove godine išao im je naruku pa će jedna od te dvije ekipe doći do finala, a to znači i do najvećeg uspjeha u povijesti kluba.

Bez TV prijenosa

Podravka i Lokomotiva ne igraju prvi put u polufinalu Hrvatskog kupa. Dosad su igrale pet puta i zasad su Koprivničanke uspješnije. Pobijedile su u polufinalima 1993. (34:31), 2004. (22:21) i 2016. godine (23:17). Lokosice su bile bolje 2005. u Virovitici, te 2014. u Umagu (27:21). Triput su ta dva sastava igrala u četvrtfinalu i sva tri puta pobijedile su Kokice. Zanimljivo je da su Podravka i Lokomotiva jedina dva sastava koja su osvajala Hrvatski kup. Koprivničanke su podizale pehar 23, a lokosice šest puta.

Naslov pobjednica Kupa brane Zagrepčanke koje su prošle godine u finalu pobijedile s 27:23. Lokomotiva želi ove godine do dvostruke krune. Blizu je osvajanja prvenstva Hrvatske. Naime, do kraja su ostala dva kola, u kojima Zagrepčanke moraju pobijediti Dugo Selo u gostima te Umag na domaćem parketu. Lokomotiva je dosad samo dvaput osvojila iste sezone oba trofeja – 1992. i 2014. godine.

- Moram prvo istaknuti kako je zaista čudno što ni treća naša međusobna utakmica ove sezone neće biti izravno televizijski prenošena. Naime, HRT prenosi samo finalne susrete u subotu i nedjelju. Ždrijeb je htio da s Koprivničankama igramo u polufinalu. Bitna je to utakmica, njima možda puno važnija. Jer ako izgube, bit će to za njih propala sezona, bez trofeja. U redu, postoji još teorija da mi izgubimo u Dugom Selu pa da osvoje naslov, ali to je samo teorija. Bit će to utakmica u kojoj se mora ići sto posto, u toj utakmici svaka igračica mora dati sve od sebe. Realno, tko pobijedi će i osvojiti Kup, uz dužno poštovanje prema Bjelovaru i Zrinskom - rekao je Nenad Šoštarić, trener Lokomotive.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 12.03.2022., Dom sportova, Zagreb - Prva Hrvatska rukometna liga zene, 17. kolo, RK Lokomotiva - RK Podravka. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Igrački kadar?

- Napokon smo u punom sastavu, premda je Stela Posavec trenirala s nama samo posljednja dva dana. Lena Ivančok ima manjih problema s laktom, a ostale su igračice spremne - zaključio je Šoštarić.

Šanse su 50:50

Podravka Vegeta je jučer proslavila godišnjicu osvajanja Kupa prvakinja. Pod vodstvom trenera Josipa Šojata te pomoćnog trenera Ivana Pala, Podravka se popela na europski tron i ostavila značajan trag među europskom rukometnom elitom. Nikad punija dvorana Srednje škole Koprivnica disala je za isti cilj i sanjala isti san. Bila je to atmosfera iz snova. Pao je Hypo na domaćem terenu (25:20) i podravkašice su osvojile europski trofej. Podravka je igrala u sastavu: Valentina Cozma, Božica Gregurić, Samira Hasagić, Andreja Hrg, Dijana Ivandija, Kristina Jambrović, Tatjana Jukić, Ljerka Krajnović, Irina Maljko, Vlatka Mihoci, Renata Pavlačić, Snježana Petika, Željana Štević, Mariana Tîrca.

- Mislim da neću pogriješiti kažem li da je Kup dosad uvijek osvojila ekipa koja je pobijedila u međusobnoj utakmici Podravke i Lokomotive. Bez sumnje je ta utakmica derbi, bilo u prvenstvu ili u Kupu. Šanse su kao i u svakom derbiju, 50:50, no sve će ovisiti o mnogočemu, o raspoloženju vratarki, o obrani pa i o tome tko će manje puta promašiti ili napraviti manje tehničkih pogrešaka. Sve je otvoreno, mi idemo sa željom da pobijedimo, a ne sumnjam da je tako i na suparničkoj strani, no nadam se da ćemo mi biti ti koji ćemo slaviti - rekao je trener Goran Mrđen.

Selena Milošević, igračica Podravke Vegete, dodala je:

- Očekuje nas vrlo teška utakmica, rekla bih čak finale prije finala. Vrlo dobro poznajemo jedni druge i mislim da će odlučujuće biti nijanse. Mi smo u svakom slučaju spremne, dat ćemo sve od sebe i idemo po pobjedu - rekla je dokapetanica.

Prijenos polufinalnih susreta Podravke Vegete i Lokomotive te Bjelovara i Zrinskog bit će na HRS-ovu kanalu na YouTubeu.